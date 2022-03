Le mois de février 2022 a enregistré un record de l’inflation dans la zone euro, battant le précédent record du mois de janvier. Les prix à la consommation ont augmenté de 5,8% en février sur un an. Une augmentation qui s’explique par la hausse du prix de l’énergie mais aussi de l’alimentation.

Inflation record dans la zone euro en février / iStock-Cunaplus_M.Faba.jpg

Un record de l’inflation depuis 1997

L’inflation dans la zone Euro bat un record historique. Selon la dernière estimation publiée par Eurostat, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 5,8% sur un an. Cet indice (IPCH) est calculé à partir d’un panier de biens et de services représentatifs dans la zone euro. Ce panier inclue les denrées alimentaires, les carburants, des vêtements mais aussi des services comme la location, les assurances ou encore le coiffeur. Et le taux s’est donc envolé en février à 5,8% contre 5,1% en janvier, un record depuis que cet indice a été créé, en 1997.

Les décisions de la BCE

Un chiffre loin des 2% que la Banque centrale européenne (BCE) essaye de maintenir chaque année. Pour tenter de limiter l’inflation, Christine Lagarde, la présidente de la BCE a annoncé une baisse du programme d’achats d’actifs soit une diminution du soutien monétaire de la banque centrale. Cette mesure a pour conséquence d’augmenter les taux d’intérêt et donc de réduire les financements des banques. La hausse des taux peut néanmoins avoir un impact négatif sur la croissance économique des pays. Mais si l’inflation continue de grimper, les ménages vont se retrouver en grande difficulté avec un pouvoir d’achat très réduit. « Deux options sont possibles : celle de laisser grimper l’inflation pour ne pas risquer de paralyser la croissance, soit de la ralentir avec une hausse des taux, quitte à casser la dynamique de croissance. Dans tous les cas, il est certain qu’on ne peut rester avec des taux à zéro sur le Vieux Continent, surtout si l’inflation flirte avec les 5%. » a analysé Éric-Olivier Lewin, spécialiste des marchés financiers et rédacteur en chef des publications Agora.

Les produits concernés

Cette forte hausse des prix à la consommation s’explique notamment par la flambée des prix du gaz, du pétrole et de l’électricité. Ces prix ont augmenté de 31,7% sur un an, contre 28,8% en janvier. Mais l’alimentation, l’alcool et le tabac ne sont pas en reste, avec une hausse de 4,1% après 3,5% en janvier. Idem pour les prix des biens industriels et des services, qui ont augmenté respectivement de 3,5% et 2,5%.

Les conséquences du conflit en Ukraine

L’inflation dans la zone Euro s’explique en grande partie par la guerre en Ukraine. La Russie étant le principal fournisseur de gaz et de pétrole de l’Union Européenne, les prix ne vont pas diminuer. Mais la Russie, tout comme l’Ukraine, est aussi une grande puissance agricole, qui exporte beaucoup de blé et de maïs, et des matières premières minérales dont le nickel, l’aluminium et le palladium. L’inflation concerne tous les pays de la zone Euro, même s’ils ne sont pas tous impactés de la même manière. En France, l’inflation s’accélère, tout comme en Espagne et en Italie. En Allemagne, l’inflation reste élevée mais plutôt stable, tandis qu’elle s’est accélérée très rapidement au Luxembourg et en Belgique. Cependant, l’inflation a ralenti aux Pays-Bas.