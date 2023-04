Immobilier : une majorité des habitants de ces grandes villes françaises veulent déménager

Depuis le Covid-19, les Français sont à la recherche d'espace et d'environnements calmes et peu pollués. (Photo d'illustration) (PIXABAY / 1912079)

Depuis la pandémie de Covid-19, les Français ont tendance à délaisser de plus en plus les grandes villes où ils aimaient jusque-là vivre. C'est notamment le cas de Bordeaux (Gironde) selon une récente étude de Meilleurs Agents. En 2022, près de deux tiers des Bordelais sondés cherchaient un logement hors de la ville.

Les citadins français se désintéressent de plus en plus de leur milieu de vie habituel, surtout dans les grandes agglomérations. Bordeaux (Gironde) n’est pas épargnée. Selon un sondage réalisé par Meilleurs Agents et publié fin mars 2023, 63 % des recherches des Bordelais concernaient en 2020 un logement hors de la ville, rapporte Sud Ouest .

Lille et Rennes en tête

Les causes de ce désamour sont diverses : c'est notamment le prix de l'immobilier bordelais et l'état de la circulation au sein de la ville qui posent problème aux habitants. Bordeaux manque ainsi de peu le podium des villes que les habitants veulent quitter. Elle arrive en quatrième position, derrière Lyon où 63 % des habitants cherchent également à partir.

En tête de ce classement, on trouve Lille, avec 74,5 % des recherches pour un logement hors de la ville en 2022. Elle est suivie par Rennes, avec 66 % de recherches similaires. « En 2022, 74 % des recherches immobilières des Français ont porté sur une autre ville que celle de leur résidence » , contre 69 % en 2019, pointe l'étude.

Pas la ville, mais pas la campagne non plus

L'année dernière, 25 % des Français envisageaient même de déménager dans l'année. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette volonté de changement de vi(ll)e. 36 % des sondés sont à la recherche d'un environnement plus calme, 33 % souhaitent un environnement moins pollué et 26 % souhaitent gagner en espace.

Reste que les zones rurales ne sont pas les plus plébiscitées pour autant, avec seulement 16 % des sondés qui recherchent dans ces secteurs. Les Français souhaitant déménager veulent en général rester dans leur région et être proche de leur ville originelle. Ainsi, en Gironde, ce sont des villes relativement proches de Bordeaux qui attirent : Bègles, Villenave-d’Ornon et Saint-Médard-en-Jalles.