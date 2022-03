Immobilier : recrudescence des escroqueries en ligne dans le secteur

Les arnaques et détournements en ligne ou par piratage peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros à leurs auteurs. Photo d'illustration. (Schluesseldienst / Pixabay)

En raison de la dématérialisation des procédures dans le secteur de l'immobilier, de plus en plus de particuliers et de professionnels sont la cible d'arnaqueurs. Ceux-ci peuvent parfois dérober ou détourner des dizaines de milliers d'euros à des locataires, des propriétaires ou des acquéreurs.

Les arnaques se multiplient dans le secteur de l'immobilier. Bailleur, locataire, mais aussi propriétaires et notaires en font les frais. Cette recrudescence tient à la dématérialisation des procédures qui a pris davantage d'ampleur avec la crise sanitaire. Ceux qui sont en recherche de bien à louer sont les cibles favorites des arnaqueurs, indique Le Parisien . Lou, 26 ans, a bien failli en être victime.

Des documents personnels

Utilisant la plateforme Jinka, la jeune femme pensait avoir trouvé un appartement idéal. Seul préalable à une visite, l'envoi de documents personnels (pièce d’identité, justificatif de domicile et l'avis d’imposition du garant) via la messagerie de l'application. Son correspondant a en plus demandé un acompte à envoyer en mandat cash. Il s'agissait d'une escroquerie.

Les arnaqueurs s'attaquent aussi à la vente de biens immobiliers. A Courbevoie (Hauts-de-Seine), un titre de propriété usurpé a permis à un malfaiteur de vendre un bien à l'insu du propriétaire véritable. L'affaire a été portée devant les tribunaux. Le titre de propriété n'était pas encore officiellement inscrit aux impôts.

Fausses coordonnées bancaires

Les notaires rencontrent eux aussi des problèmes, comme le piratage de leur boîte mail. En s'immisçant dans un échange de messages entre un notaire et son client, les escrocs peuvent remplacer le RIB du professionnel par le leur et y faire transférer un acompte. L'UFC-Que Choisir a eu connaissance de deux exemples de ces fraudes en octobre dernier, atteignant 30 000 et 50 000 euros.

Quant aux plateformes, elles disposent d'outils de traque des fraudeurs mais peu sont jugés. Hervé Paccard, PDG de MediaVacances pointe ainsi « la montée en compétences des fraudeurs » qui ne se laissent pas appréhender.