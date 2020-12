Immobilier : nos réponses à six questions pratiques

Les réponses à vos questions sur les placements immobiliers. (© DR)

Opter pour des SCPI de défiscalisation ? Mettre sa résidence principale dans une SCI ? Acheter un logement locatif après 70 ans ? Le Revenu répond à six questions posées par nos abonnés sur le thème de l'immobilier.

Immobilier Parisien

«J'ai un projet d'achat immobilier à Paris que je repousse, en espérant que les prix baissent. Qu'en pensez-vous?»

Rien n'indique que la cote des logements va s'effondrer dans la capitale. Et pour cause : l'aire urbaine de Paris gagne 70.000 habitants par an. La demande croît alors que l'offre stagne, faute de foncier. Plus généralement, il est déconseillé de spéculer sur sa résidence principale.

Si, sur le plan personnel, c'est le moment pour vous d'acheter, foncez. Avec un bon emplacement et un immeuble de qualité, vous ne pouvez être que gagnant à terme.

Défiscalisation immobilière

«L'achat d'une maison en Pinel est-il possible ?»

La réduction d'impôt Pinel est accordée aux contribuables acquérant un logement neuf avant le 31 décembre 2021 ainsi qu'à ceux faisant construire une maison individuelle pour laquelle le dépôt de la demande de permis de construire a lieu avant le 31 décembre 2020. Si vous souhaitez faire construire une maison individuelle pour profiter des avantages fiscaux du Pinel, il ne vous reste donc plus que quelques mois pour lancer l'opération.

Le législateur a souhaité recentrer le dispositif Pinel sur les seuls appartements neufs (article 161 de la loi de finances pour 2020). C'est dommage parce que, bien que rares, les maisons Pinel s'avéraient souvent de bons