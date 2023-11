Immobilier : les vertus de l’investissement durable

Crédit photo : 123RF

L'immobilier durable consiste à bâtir des espaces de vie et de travail plus efficaces, économiques et minimisant l'impact sur l'environnement. Il s'agit par exemple d'utiliser des matériaux écologiques, d'intégrer des solutions durables en matière de gestion de l'eau, d'installer des systèmes d'isolation thermique permettant de réduire la consommation d'énergie ou encore de maximiser l'utilisation de la lumière naturelle.

Mais investir dans un bien immobilier durable n'est pas seulement une décision éthique, c'est aussi une stratégie financière qui peut s'avérer gagnante à long terme car elle permet aussi de bénéficier d'avantages fiscaux et d'une meilleure valorisation du patrimoine.

Une meilleure rentabilité à long terme

Les bâtiments durables sont conçus pour être écoénergétiques, ce qui est générateur d'économies sur le long terme. Aussi, les acheteurs font de la durabilité un critère de choix de plus en plus important. Par ailleurs, ils sont souvent construits en tenant compte de normes de sécurité et de durabilité, réduisant ainsi les risques de dépréciation. En effet, la règlementation évolue, imposant des normes environnementales de plus en plus strictes. Par exemple, les logements avec un DPE (diagnostic de performance énergétique) F seront interdits à la location à partir de 2028, et ceux avec un DPE E à partir de 2034. Or, les travaux nécessaires pour remettre aux normes ces logements peuvent être très coûteux.

Au final, la demande pour les biens immobiliers durables et respectueux de l'environnement augmente, ce qui contribue à la hausse de leur prix. Selon NF Habitat, un logement durable certifié augmente de 9 % en moyenne sa valeur immobilière et un logement avec un DPE A affiche un prix de vente supérieur de 11 % à celui d'un logement similaire avec un DPE F.

Des incitations fiscales et des aides financières

Pour inciter les Français à investir dans l'achat ou la rénovation de biens immobiliers durables, le gouvernement multiplient les aides financières et les incitations fiscales.

Il existe par exemple de nombreuses aides à la rénovation destinées à encourager les propriétaires à effectuer des travaux pour améliorer la performance énergétique de leur logement. Par exemple, l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt à taux d'intérêt nul destiné à financer des travaux de rénovation énergétique. MaPrimeRénov' est une aide de l'État pour les travaux de rénovation énergétique, accessible à tous les propriétaires, qu'ils occupent ou louent leur logement. L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) propose plusieurs programmes d'aides financières pour la rénovation, en particulier pour les propriétaires modestes, sous forme de subventions ou de prêts à taux avantageux. Certains travaux de rénovation énergétique peuvent bénéficier d'une TVA réduite à 5,5 % au lieu de 10 %.

Pour les Français désirant investir dans l'immobilier locatif, le dispositif Pinel Plus offre une réduction d'impôt conséquente pouvant aller jusqu'à 21 % du prix du bien dans la limite de 300 000 euros, soit une réduction d'impôt maximum de 63 000 euros. En contrepartie, il est nécessaire de remplir certaines conditions : le logement doit notamment atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale supérieur à la réglementation en vigueur.