Immobilier : les taux de crédit sont toujours en baisse mais leur durée augmente

L'allongement de la durée des crédits permet de compenser la hausse des prix de l'immobilier due à la crise du Covid-19. (illustration) (Pixabay / nattanan23)

Les taux de crédits immobiliers sont toujours en baisse, atteignant leur plus bas niveau de l'année en ce deuxième trimestre de 2021. Dans le même temps, la durée de ces crédits s'allonge pour atteindre là aussi des records. En juin, la durée moyenne était de 237 mois, du jamais vu.

Les taux immobiliers sont toujours au plus bas en France, selon l'Observatoire Crédit Logement / CSA qui vient de publier son baromètre du mois de juin et du deuxième trimestre. La baisse est infime mais toujours présente. En juin, le taux de crédit moyen a atteint 1,06 % contre 1,07 % le mois précédent, rapporte BFM Immo.

Des crédits d'une durée record

Sur 15 ans, le taux s'établit à 0,86 %, à 0,99 % sur 20 ans et enfin à 1,18 % sur 25 ans. En comparant les chiffres sur une plus large période, on s'aperçoit que les taux sont en baisse régulière. Au second trimestre 2021, le taux moyen s'établit ainsi à 1,06 % contre 1,13 % au premier trimestre. Il atteignait 1,15 % en décembre 2020. Depuis, le taux a donc perdu 9 points de base.

Sur un an, ce sont 21 points de base qui ont été perdus, selon les calculs de La Vie Immo. Dans le détail, la durée moyenne des crédits est en progression. Elle était de 234 mois au deuxième trimestre 2021 contre 231 mois au premier. Cette durée moyenne, en constante et tranquille progression, permet notamment d'absorber les effets de la hausse des prix de l'immobilier.

Avec la crise du Covid-19, les tarifs des logements ont en effet flambé et la hausse se poursuit. L'augmentation de la durée des crédits compense cette augmentation et permet aussi de limiter les taux d'effort sous la barre des 35 %, précise BFM Immo. Cette durée de crédit est encore en augmentation en juin avec des prêts signés pour 237 mois de mensualités. Il s'agit d'un niveau record.