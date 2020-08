Immobilier : Le marché de la location a explosé après le confinement

L'offre et de la demande de logements en location ont connu une forte progression au cours de l'été, par rapport à 2019. Une agence spécialisée en ligne a ainsi observé une hausse de 35 % de son trafic, un doublement du nombre de logements proposés et une multiplication par six des recherches. Des disparités géographiques existent néanmoins.

A l'approche de la rentrée, les Français sont nombreux à se tourner vers la location pour trouver le logement qu'ils occuperont en septembre. Les chiffres de l'offre comme de la demande se sont envolés pendant l'été. L'agence immobilière Blue a par exemple enregistré une augmentation de 35 % de l'activité de ses utilisateurs entre juillet-août 2019 et la même période cette année, rapporte ainsi BFM Immo.

Les demandes et les propositions en plein essor

Tous les indicateurs permettant d'analyser le marché de la location immobilière sont en hausse. Le nombre de visites de logements proposés sur le site de Blue a été multiplié par deux en un an. Les mandats signés auprès de l'entreprise ont quant à eux été neuf fois plus nombreux à l'été 2020 que l'année précédente.

Près de 3 500 demandes de location ont été mises en ligne sur la plateforme au cours de la période estivale, soit six fois plus qu'en 2019. Les offres proposées par les bailleurs via Blue ont de leur côté doublé en l'espace de douze mois. Une des explications possibles au phénomène observé cette année est l'absence des nombreux touristes venus de pays lointains qui occupent habituellement des logements loués sur AirBnb ou les sites équivalents.

Les effets de la pandémie de Covid-19

Les propriétaires de ces biens ont pu être tentés de les mettre sur le marché de la location traditionnelle. La crise sanitaire liée au coronavirus a également eu pour conséquence de concentrer sur la période d'après-confinement les projets de déménagements initialement prévus plus tôt. Les mesures de lutte contre le coronavirus ont par ailleurs donné des envies de changement de cadre à beaucoup de Français, dont certains ont choisi de sauter le pas et par exemple de quitter les grandes villes.

Le boum du marché de la location immobilière n'est cependant pas le même sur l'ensemble du territoire français. Il est particulièrement notable en Ile-de-France, où les chiffres sont les plus élevés. Viennent ensuite l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.