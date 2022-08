Immobilier, IFI, PEA : testez vos connaissances avec ce quiz

VRAI Le seuil d’imposition est de 1,3 million d’euros, mais le barème de l'IFI s'applique dès la fraction dépassant 800 000 euros et non pas à partir de 1,3 million. Le fisc dispose d’un certain délai fixé par la loi pour corriger des omissions ou insuffisances commises par les contribuables appelé «délai de reprise». Pour l’IFI, en l’absence de déclaration, le fisc dispose de six ans pour vous contrôler et vous réclamer le paiement de l’impôt. Ce délai court du 1er janvier de l’année d’imposition au 31 décembre de la sixième année qui suit, ce qui signifie que pour l’IFI 2022 il expirera le 31 décembre 2028. Si le fisc s’aperçoit que vous êtes défaillant, il vous adressera tout d’abord une lettre de relance. Mieux vaut y donner suite, car sinon le fisc sera en droit de vous taxer d’office après l’envoi d’une mise en demeure. Une situation à éviter absolument. En l’absence de déclaration, les sanctions sont sévères. Vous devrez en effet payer un intérêt de retard sur le montant de