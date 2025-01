Immobilier à Paris : dans quels arrondissements les prix vont-ils remonter en premier ?

Les prix de l'immobilier devraient progressivement remonter dans la capitale française. (Illustration) (Danor / Pixabay)

Après avoir atteint un maximum en 2021, les prix pour les appartements anciens avaient commencé à baisser dans la capitale à la faveur d’un effondrement de la demande liée à l’explosion des taux de crédit. Mais la reprise de la baisse de ces mêmes taux depuis début 2024 amorce progressivement un rebond de la demande et donc des prix. En fonction des arrondissements, ils restent toutefois globalement en baisse sur un an, comme le montre le baromètre LPI/IAD de janvier 2025 relayé par Capital .

D'importantes baisses sur un an

Sur les douze derniers mois, on constate encore de fortes baisses pour les appartements anciens un peu partout dans la première ville de France. La plus marquée concerne le IIe arrondissement, avec une chute des prix de 9,1 % sur un an pour atteindre aujourd’hui 10 142 euros du m2. À noter qu’il agit là des prix réels constatés, c'est-à-dire issus des compromis de ventes signés par les vendeurs et les acheteurs.

D’autres arrondissements affichent également une baisse des prix sur un an supérieure à 7 %, ce qui est largement plus que la moyenne dans la ville qui est de -4,4 % pour un prix moyen de 10 434 euros. Parmi ces quartiers où l’on peut encore faire de très bonnes affaires, on retrouve le Ier (-7 %, 10 274 euros/m2), le VIIe (-7,9 %, 13 872 euros/m2), le XIIe (-7,5 %, 9 140 euros/m2), le XIVe (-7,2 %, 9 332 euros/m2) et enfin le XIXe (-7,2 %, 7 361 euros/m2), qui est l’arrondissement le moins cher de la capitale.

Des hausses déjà amorcées

La situation devrait toutefois prochainement s’inverser. Si l’on prend les prix sur trois mois, on remarque une hausse de +1,2 %, avec une moyenne à 10 434 euros/m2. Selon nos confrères, le IXe arrondissement est pour l'instant le seul à présenter une hausse de +0,6 % des prix sur un an dans l’ancien, avec une moyenne de 11 466 euros/m2 en ce début d’année 2025.

Si les taux continuent à baisser, d'autres arrondissements suivront prochainement la même voie. Les premiers concernés seront ceux dans lesquels les quartiers ont connu une baisse ralentie au cours des douze derniers mois. C’est le cas dans le IIIe (-1,8 %, 11 983 euros/m2), le VIIIe (-1,8 %, 11 528 euros/m2), le Xe (-2,9 %, 9 733 euros/m2), le XVe (-3,4 %, 9 979 euros/m2) et enfin le XVIIe (-3,5 %, 11 070 euros/m2). À noter enfin que trois autres arrondissements ont enregistré des baisses de prix inférieures à -4 % sur un an : le XIIe, le XVIIIe et le XXe.