Il faut s'attendre à des hausses de l'assurance habitation dans les années à venir-iStock-zaytchik.jpg

Une hausse de 7,2 % en une année

En 2024, selon les données du comparateur d’assurances Assurland, le tarif moyen d’une assurance habitation a atteint 243 €, contre 227 € en 2023, marquant ainsi une hausse de 7,2 %. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse, dont l’augmentation des catastrophes naturelles et l’inflation. En effet, l’un des principaux moteurs de la hausse des assurances habitation est l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Inondations, sécheresses, tempêtes ou orages violents ont marqué l’année 2023, avec un coût global pour les assurances de 6,5 milliards d’euros. Cette somme, bien que légèrement inférieure à la facture record de 10,6 milliards d’euros en 2022, reflète l’intensification des catastrophes naturelles.

Des phénomènes extrêmes qui vont s’intensifier

Selon les experts, cette tendance est amenée à se renforcer dans les décennies à venir. Avec le changement climatique, les phénomènes extrêmes deviendront plus fréquents et plus intenses, entraînant une hausse des sinistres. Cette perspective est confirmée par la Caisse centrale de réassurance (CCR), qui estime que la sinistralité liée aux catastrophes naturelles en France pourrait augmenter de 40 % d’ici 2050 uniquement en raison des effets du climat. Si l’on ajoute l’évolution des biens assurés, la hausse pourrait même atteindre 60 %.

L’inflation des coûts de réparation

En parallèle des catastrophes naturelles, l’inflation contribue également à l’augmentation des primes d’assurance. Le coût des matériaux nécessaires pour les réparations après sinistre (toitures, menuiseries, plomberies, etc.) a subi une importante inflation. Cela a logiquement entraîné des réparations plus coûteuses, ce qui se répercute sur les contrats d’assurance. Résultat, les assurés devront payer environ 16 € de plus sur leur contrat d’assurance habitation en 2024. Selon Assurland, cette hausse portera le coût moyen à 243 €, avec une différence notable entre les types de logements : 180 € pour un appartement contre 297 € pour une maison. Cependant, cette augmentation n’est pas homogène selon les régions. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, par exemple, le coût moyen de l’assurance habitation atteint 280 €, tandis qu’en Bretagne, il est plus bas, autour de 198 €.

Une tendance à la hausse inéluctable

Mais ces montants ne prennent pas en compte les augmentations à venir. En effet, dès le 1er janvier 2025, la surprime liée au fonds d’indemnisation des catastrophes naturelles (fonds Barnier) sera revalorisée, passant de 12 à 20 %. Cela devrait entraîner une hausse supplémentaire d’environ 20 € pour un contrat moyen, comme le rapporte La Dépêche. Les projections pour les années à venir sont claires : les tarifs d’assurance habitation continueront à grimper. En plus de l’impact des catastrophes naturelles et de l’inflation, les assureurs doivent anticiper une aggravation de la sinistralité d’ici 2050. D’après France Assureurs, le coût total des sinistres liés aux catastrophes naturelles pourrait s’élever à 143 milliards d’euros sur la période 2020-2050.