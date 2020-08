Il apporte sa touche d'architecte à des cabanes, poulaillers et abris en bois

Derrière la marque Copacabanon, se cache la patte de l'architecte Nelson Wilmotte qui n'est autre que le fils de Jean-Michel.

Entre l'engouement actuel pour un habitat modulaire préfabriqué en usine et l'envie de se rapprocher de la nature renforcée par le confinement, ce concept de cabanes en bois devrait connaître un succès croissant. L'architecte Nelson Wilmotte en est persuadé lui qui s'est associé en 2015 avec Jérémy Dumont-Fillon, constructeur de chalets jurassiens pour créer la marque Copacabanon. En alliant leurs compétences, ils pourraient créer un produit qui a du style, s'appuyant sur un process industriel efficace pour limiter les coûts, en offrant du made in France utilisant du bois français et garanti 10 ans.

Et plutôt que de s'en tenir à l'un ou l'autre produit phare, il a décliné toute une gamme: de la cabane à vivre à l'abri de jardin en passant par la cachette pour enfants, le poulailler et même la ruche. «Avec ce type d'habitat modulaire nous pouvons proposer des modèles de 1 à 39 m² voire plus pour du sur-mesure, souligne Nelson Wilmotte. Et les utilisations sont vraiment variées: on nous en commande de plus en plus pour faire office de chambre en plus, d'extension de résidence secondaire ou de salle de yoga.» À côté de ses activités d'architecte traditionnel, un métier où enchaîner les contrats n'est pas toujours aisé, même lorsque l'on porte son patronyme, le fils de Jean-Michel Wilmotte mise beaucoup sur sa passion d'enfant, celle-là même qui l'a poussé vers ce métier.

Un ticket moyen à 50.000 euros

Côté clientèle, il faut pourtant bien reconnaître que la demande n'est pas vraiment dans des habitats sommaires avec toilettes sèches et accès acrobatique. L'optique est plutôt d'offrir un logement tout confort, parfaitement équipé. Alors forcément les tarifs s'en ressentent: compter 2400 euros/m² équipement compris (salle de bains, éclairage, etc.) soit un ticket moyen autour de 50.000 euros pour des cabanes d'une vingtaine de mètres carrés. Le montage est entièrement effectué sur place en une semaine au maximum, mais c'est au client de se charger des formalités administratives liées aux travaux ainsi qu'au raccordement au réseau. Sur le marché déjà compétitif des «studios de jardin», Nelson Wilmotte estime qu'il peut jouer la carte d'une plus grande modularité. Les caissons n'étant pas entièrement prémontés, comme chez beaucoup de concurrents qui sont donc limités par les formats transportables sur un camion, il peut donc se permettre des formes plus variées.