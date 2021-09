Ikea se lance dans l'énergie renouvelable

Le Groupe Ikea, spécialiste de l'ameublement et de la décoration, se lance dans un nouveau challenge : proposer dès septembre 2021 sur l'ensemble du marché suédois des offres d'électricité renouvelable à des tarifs abordables... avant de conquérir le reste du monde.

Ikea se lance dans l'e?nergie renouvelable - iStock-Derick Hudson

Ikea investit dans la lutte contre le changement climatique

Acheter l'énergie solaire ou éolienne à prix coûtant

Se positionner comme acteur vertueux pour le climat et l'environnement, telle est l'intention qu'Ikea revendique avec son ambitieux projet "Strömma". Pour atteindre l'objectif de "devenir climatiquement positif d'ici 2030", il s'engage à produire autant d'énergie renouvelable que celle qu'il consomme pour toutes ses activités. Il vise ainsi à inverser le bilan carbone de ses émissions de gaz à effet de serre, du début à la fin de ses chaînes de production, afin d'arriver à une autonomie énergétique totale Depuis 2009, Ikea affirme avoir investi près de 2,7 milliards d'euros dans l'énergie solaire et éolienne. Le géant du meuble s'est engagé à exploiter quelque 500 éoliennes, et dispose de plus de 900 000 panneaux solaires sur ses propres bâtiments. En 2017, l'énergie produite par ceux-ci a représenté 73 % de l'énergie utilisée dans le cadre des activités du groupe. D'ici 2025, tous les magasins Ikea sont susceptibles d'être équipés de panneaux solaires. L'objectif du siège d'IKEA est de promouvoir les énergies renouvelables et de stimuler l'implantation à large échelle de parcs éoliens et solaires. Le projet est acté et fonctionnel sur le territoire suédois, mais le Groupe vise plus haut et plus loin. À plus long terme, il envisage d'élargir son initiative dans tous les pays où ses enseignes sont installées.Pour concrétiser son projet Strömma, Ingka Group, maison mère d'Ikea et propriétaire de la plupart des magasins Ikea dans le monde, s'est associée à Svea Solar, producteur et distributeur d'électricité propre. Celui-ci achètera son électricité sur le NordPool, le plus grand marché en Europe, et cette énergie, issue de fermes solaires et éoliennes, sera ensuite revendue à prix coûtant par Ikea à ses clients suédois. Parallèlement à son offre énergétique à bas coût, l'entreprise s'investit également dans la vente des panneaux photovoltaïques, fabriqués par son partenaire Svea Solar. Ce marché prometteur est déjà opérationnel dans 11 pays (dont la France). Concrètement, le projet Strömma prévoit un abonnement mensuel fixe, auquel s'ajoutera un taux variable basé sur la consommation. Une application dédiée, avec un système de commande facile à utiliser, permettra au client de suivre sa consommation. Avantage non négligeable : les utilisateurs de panneaux solaires Ikea pourront suivre leur production et revendre leur énergie excédentaire via l'application. Par son projet audacieux, la société suédoise souhaite encourager les clients à participer à la transition énergétique en produisant leur propre électricité. La volonté de Jan Gardberg, responsable d'Ingka, est de "construire le plus grand mouvement d'énergie renouvelable" avec des partenaires et des clients du monde entier, afin d'allier toutes les forces pour participer au mouvement global de lutte contre le changement climatique. L'enseigne souhaite développer cette offre d'électricité vertueuse et vendre ses panneaux solaires sur tous ses marchés, afin de rendre l'énergie verte accessible et abordable pour tous.