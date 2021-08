Hausse des liquidations d'entreprises

De nombreuses entreprises ont été durement touchées par la crise économique induite par la pandémie. Le groupe Altares a dressé un bilan pour le deuxième trimestre 2021.

Le groupe Altares, expert dans l'information commerciale, a publié début juillet une étude sur les défaillances d'entreprises au cours du deuxième trimestre 2021. En France, 6 587 défaillances ont été enregistrées entre avril et juin 2021 (+14,2 % par rapport au deuxième trimestre 2020). Néanmoins, en dépit de cette hausse, le taux de défaillances reste « paradoxalement bas ». « [...] Des signaux de fragilisation émergent notamment pour les TPE, le secteur du bâtiment et les régions Île-de-France et PACA, bien plus durement [touchées] que la moyenne nationale par un rattrapage des défauts. Les ETI et PME, davantage épargnées qu'au printemps 2020, pourraient quant à elles voir leur reprise contrariée par l'envolée des prix des matières premières, épuisante pour les trésoreries. » Le groupe Altares évoque également les liquidations directes dont le nombre reste très important.Ainsi, le taux de liquidations directes (de l'ordre de 68 % en temps « normal ») a atteint les 75 % au cours du T2. Ces nombres attestent de la grande fragilité des sociétés qui arrivent au tribunal et pour lesquelles « il n'est plus envisageable de [...] proposer d'alternative ». Altares soulève un autre problème : la « sensibilisation insuffisante » des patrons concernant les dispositifs permettant de mieux anticiper/gérer une telle crise. Le nombre d'emplois menacés passe quant à lui en dessous des 20 000 indique Altares dans le bilan de son étude. Concernant les procédures de sauvegarde, elles sont en hausse de 3,1 %. Au cours du deuxième trimestre, 165 ouvertures de telles procédures ont été recensées « pour 1 495 entreprises placées en redressement judiciaire (+14,7 %) et 4 927 liquidations judiciaires directes (+14,5 %) ». Altares note aussi qu'une unique défaillance de plus de 1 000 salariés a été enregistrée au cours du deuxième trimestre. Elle concerne le groupe Appart'City.Les TPE de moins de six salariés représentent 89 % des procédures soit une augmentation de 18 % par rapport au deuxième trimestre 2020. Les PME de 10 à 19 salariés sont également concernées avec une hausse de 2,7 % par rapport à 2020. « En revanche, le nombre de procédures collectives recule pour toutes les autres tailles d'entreprises. La baisse est particulièrement marquée chez les PME de plus de 50 salariés. »Dans l'ensemble, les défaillances sont en hausse mais cette augmentation reste « modérée » compte tenu de la situation économique actuelle. Le bâtiment fait partie des secteurs les plus touchés (+37 %) tout comme l'agriculture. Le commerce l'est également (particulièrement la vente de véhicules), ce qui est aussi le cas du secteur des services aux entreprises ou encore de celui des transports et de la logistique. Également, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, la baisse des défaillances est importante. Du côté des régions, celles qui s'en sortent le mieux sont la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France.