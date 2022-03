Guerre en Ukraine : quelle conduite adopter pour l’épargne investie en unités de compte sur votre assurance vie ?

L’investissement en unités de compte doit s’envisager sur une longue période (Crédit photo : 123RF)

Depuis le début de l'offensive Russe sur l'Ukraine, les marchés financiers subissent de fortes fluctuations. Quelle est la conduite à tenir pour l'épargne investie en unités de compte sur votre assurance vie ?

Ne pas prendre de décision trop hâtive

Il convient tout d'abord de rappeler que l'investissement en unités de compte doit s'envisager sur une longue période, en raison précisément de la volatilité potentielle de ces supports. C'est pourquoi, il est important de ne pas prendre de décision trop hâtive, notamment si vous n'avez pas un besoin immédiat de retirer votre épargne.

« Au-delà de l'effet de surprise, les conséquences de cette crise ne doivent pas être exagérées. La Russie comme l'Ukraine sont des clients marginaux pour les pays de la zone euro en ce qui concerne les échanges, de 1 à 3 % des échanges. Si 35 entreprises françaises du CAC 40 ont des filiales en Russie, ces dernières assurent en règle générale moins de 5 % du chiffre d'affaires total » est-il expliqué dans un article paru dans le Cercle de l'Épargne.

Gestion sous mandat, pilotée ou profilée

Si vous avez opté pour une gestion sous mandat ou une gestion pilotée, vous avez délégué le choix des supports d'investissement et des arbitrages à la société de gestion choisie par l'assureur. Vous n'avez donc pas la main sur la sélection des unités de compte. Le rôle des équipes en charge de la gestion pilotée est de suivre et analyser les évolutions des marchés financiers afin d'effectuer les ajustements nécessaires pour traverser cette crise et vous permettre d'atteindre les objectifs de rendement en adéquation avec votre profil d'épargnant.

Dans le cadre d'une gestion profilée, l'épargne est investie selon une allocation prédéfinie au moment de la souscription. Elle est généralement réajustée périodiquement afin de respecter la répartition entre fonds en euros et unités de compte choisie lors de la souscription. En revanche, elle n'a pas vocation à être ajustée aussi souvent qu'une gestion pilotée.

En gestion libre : prudence ou opportunisme ?

Les Français semblent avoir appris au fil des crises. En 2008, cédant à la panique, ils ont été nombreux à vendre leurs actions et leurs supports en unités de compte alors que les marchés étaient au plus bas, figeant ainsi leurs pertes. Lors de la crise sanitaire en 2020, ils ont été plus patients et ont attendu que les marchés remontent. Certains se sont montrés plus opportunistes, profitant des marchés baissiers pour investir dans des secteurs touchés par la crise mais qui ont rebondi dans les mois suivants. « En période de crise, les règles traditionnelles sont toujours de mise, diversification régionale et sectorielle, réalisation de plus-values et réallocation de son portefeuille en fonction des opportunités » est-il expliqué dans le Cercle de l'Épargne.