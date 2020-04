Gel, masques, gants... 7 sites de vente en ligne frauduleux fermés

Sept sites internet de vente en ligne de matériel liés à la prévention ou au dépistage du coronavirus ont été fermés vendredi 27 mars par les gendarmes (Crédits photo : Adobe Stock - )

Ces sites proposaient du matériel pour lutter contre l'épidémie de coronavirus sans jamais livrer les clients. L'arnaque est évaluée à un million d'euros.

Ils vendaient des masques, des tests de dépistage du coronavirus, des gants et même du papier toilette. Sept sites internet de vente en ligne de matériel liés à la prévention ou au dépistage du coronavirus ont été fermés vendredi 27 mars par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp). Ces sites appartenaient tous au même escroc, déjà connu pour des faits similaires dans le passé, et les clients qui ont acheté pour un million d'euros de fournitures n'ont jamais été ni livrés, ni remboursés.

» LIRE AUSSI - Coronavirus : attention aux risques d'arnaques, préviennent l'AMF et l'ACPR

«Autotest» à 39 euros

Les sites sont aujourd'hui fermés, mais il est possible de trouver des enregistrements d'anciennes versions sur internet. Ainsi au 19 mars dernier, le site my-natural-shop.fr mettait en avant sur son site exclusivement des produits liés au coronavirus. On pouvait y «acheter» un pack de 10 petits flacons de gel hydroalcoolique pour 25 euros, une boîte de 100 gants en latex à 8 euros et même du papier toilettes. Le site eshop 360, lui aussi fermé, vendait pour 39 euros des «autotests» coronavirus sous forme de petite pipette en plastique.

Mais une fois les commandes passées et payées, plus rien. De nombreux clients ont donc commencé à faire part de leur mécontentement, directement sur les sites internet frauduleux ou sur la plateforme signal.conso.gouv.fr mise en place par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Dès mercredi 25 mars, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire et co-saisi la DGCCRF et l'Oclaesp. Deux jours plus tard, tous les sites étaient fermés.

12 000 clients concernés

«Ce sont sept sites de la même personne physique, explique au Figaro une source proche du dossier. Nous connaissions cette personne, elle avait déjà créé de faux sites internet pour arnaquer des consommateurs par le passé.» D'après Le Parisien , il s'agit d'un Français qui opère depuis les Émirats Arabes Unis. Ces sites auraient attiré plus de 12.000 clients et rapporté autour d'un million d'euros.

D'autres sites du même genre ont fait florès depuis le début de l'épidémie. «Il y a de faux sites administratifs avec une Marianne et les chartes graphiques du gouvernement qui expliquent que l'État met à disposition de tous les Français un test de dépistage. À condition, bien sûr, que vous rentriez vos coordonnées bancaires, explique Loïc Tanguy, directeur de cabinet à la DGCCRF. D'autres proposent de remplir des attestations de déplacement en ligne, à condition de remplir ses informations personnelles.»

» LIRE AUSSI - La Turquie fait la chasse aux faux masques

Des marques profitent aussi d'un effet «marketing covid-19» pour vendre davantage leurs produits habituels. «On a vu du miel anti-covid, des purificateurs d'air ou des huiles essentielles censées vous protéger du virus, poursuit Loïc Tanguy. Ces marques se disent simplement qu'en mettant le mot «coronavirus» dans leur description, elles vendront plus.»

De Lubrizol au Navigo

«À chaque crise, il y a toujours des opportunistes, conclut Loïc Tanguy. Au moment de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen , il y avait eu du démarchage à domicile pour faire des analyses d'amiante. Et au moment de l'annonce du remboursement du pass Navigo après les grèves de décembre, de faux sites avaient été créés pour récupérer des données...»

Contacté par Le Figaro via l'onglet «contacts» de l'un de ses sites, l'homme derrière cette arnaque n'a jamais répondu. L'adresse mail renseignée n'existe pas et le répondeur répète inlassablement : «Bonjour, bienvenue à notre service client. Merci de bien vouloir patienter, nous mettons tout en œuvre pour écourter votre attente.» Il risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende pour escroquerie.