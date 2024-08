«Garder un souvenir»

Un vide château a lieu dès ce week-end, en Loire-Atlantique. Une centaine de pièces sont mis en vente, avant celle du château.

Ce n’est pas un classique vide-grenier mais une manière plus originale de se débarrasser de ses vieux objets dans un cadre exceptionnel, un vide château. Vous trouverez de la vaisselle, de la décoration, du linge de maison, des carafes, lors de cette vente organisée ce week-end et le week-end du 7 septembre (de 10h à 18h) au château de la Berrière, à Divatte-sur-Loire, en Loire-Atlantique (44). Des outils agricoles, des tapis, des vieux fers à repasser en fonte, des amphores seront également disponibles, pour quelques euros seulement. On peut y dénicher des objets exceptionnels comme un nécessaire à liqueur composé de trois flacons pour servir le whisky.

Au total, une centaine de pièces qui appartiennent à la même famille, les De Bascher, propriétaires de ce château aux 14 chambres depuis 1737. Antony de Bascher, le père de Jacques de Bascher, compagnon du célèbre couturier Karl Lagerfeld, en a hérité en 1951. À son décès en 1975, sa veuve, Armelle de Bascher, a exploité le domaine viticole. Une messe a d’ailleurs été célébrée dans la chapelle du château de La Berrière, lors de la mort de Jacques de Bascher des suites du sida.

L’actuel détenteur des lieux, Xavier de Bascher, créateur notamment du visuel de la marque Kenzo, se sépare du domaine, classé aux Monuments historiques depuis 2011, à contrecœur: « Ce n’est pas une page qui se tourne, c’est un livre qui se ferme », déclare-t-il, amer. Il ne peut pas assumer seul le financement des travaux que nécessite ce château et les deux autres membres de sa famille souhaitent se séparer du bien. Il faut donc vider le château avant de le laisser à l’acquéreur des lieux: « Il y avait de nombreuses choses accumulées au fil des générations, c’est l’heure de s’en séparer », confie le propriétaire à Ouest-France . La demeure doit être vendue d’ici la fin de l’année. Les futurs propriétaires sont déjà connus, il s’agit de passionnés du patrimoine, amoureux de la pierre. Ils feraient l’acquisition de la propriété pour 1,7 million d’euros.

Emporter avec soi un morceau de l’histoire du château

Une vente aux enchères a été organisée au château, il y a 6 ans: 600 lots étaient en vente, de la porcelaine de Chine, des livres, des meubles style Louis XV, des bijoux: montres à gousset, broches.., des épées. Le produit de la vente avait permis de financer en partie la restauration des lieux. Le château a également été sélectionné par la Mission Stéphane Bern en 2018. En 2019, les propriétaires ont restauré le pigeonnier et la grange, en grand péril. Les travaux ont été achevés en juillet 2021. La charpente de la grange et sa couverture en ardoise ont été refaites et les murs du pigeonnier consolidés. Le site a pu accueillir six représentations théâtrales lors de l’été 2021. « Cette vente termine l’histoire et permet aussi au public de garder un souvenir du château », conclut Xavier de Bascher, cité par Le Parisien . Tout en profitant une dernière fois de ce cadre hors du commun, du pigeonnier, du four à pain et de la chapelle.