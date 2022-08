Fraude au faux relevé d'identité bancaire : attention à cette arnaque de plus en plus répandue

Attention à l'arnaque au faux RIB lors de vos échanges par mail. (Pixabay / JoshuaWoroniecki)

Le ministère de l'Intérieur a alerté sur une fraude de plus en plus répandue : celle au faux relevé d'identité bancaire. Les escrocs parviennent facilement à intercepter des RIB envoyés par mail lors du paiement d'une facture. Ils modifient les coordonnées pour détourner l'argent et le récupérer sur des comptes eux aussi piratés.

Le ministère de l'Intérieur a alerté sur une arnaque de plus en plus répandue : la fraude au faux relevé d'identité bancaire (RIB). Selon RTL , plus de 300 plaintes avaient déjà été déposées à la mi-août pour des dizaines de milliers d'euros dérobés. Parmi les principales victimes : des entreprises, des notaires mais surtout des internautes qui ont tenté de réserver une location pour les vacances.

Comment fonctionne l'arnaque ?

Le mode opératoire est simple : les escrocs interceptent les RIB envoyés par mail en cas de facture à régler. C'est le cas dans le cadre de transactions entre particuliers et artisans par exemple, entre clients et notaires ou encore entre propriétaires et touristes. Les pirates interceptent le relevé d'identité bancaire et modifient l'IBAN. Ainsi, la personne qui devait recevoir un virement n'en voit jamais la couleur. L'argent a été détourné pour être réceptionné sur le compte des malfaiteurs.

« Une fois que le cybercriminel a récupéré l'accès à la boîte mail de l'entreprise, il va faire en sorte que l'ensemble des mails qui contiennent le mot-clé 'facture' soient envoyés à son adresse mail, au lieu de celle de l'artisan » , explique à LCI Éric Schmitlin, co-fondateur du cabinet de conseil en cybersécurité Akyl.

Quel recours ?

Malheureusement, lorsque les victimes se rendent compte de l'arnaque, il est déjà trop tard. L'argent versé a déjà été transféré et les comptes bancaires utilisés par les escrocs sont eux aussi piratés. Il est donc très difficile de remonter la piste. Un couple d'artisans interrogé par LCI confie ainsi avoir perdu plus de 26 000 euros après l'envoi de factures à des clients.

Il faut donc rester vigilant et faire preuve de prudence. « Si on vous demande de payer par virement, rappelez directement votre artisan habituel ou votre notaire en lui disant 'J'ai bien reçu votre RIB, est ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien le bon numéro' » , explique à LCI Jean-Jacques Latour, directeur de la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr.

Il est donc recommandé de déposer plainte dès que l'arnaque est constatée. On peut également contacter son conseiller bancaire pour vérifier qu'aucune faute n'a été commise par sa banque. Enfin, le moyen le plus sûr pour éviter la fraude est de passer par des plateformes sécurisées ou des remises de paiement en main propre.