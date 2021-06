France tv distribution a annoncé fin mai le lancement d'un partenariat entre l'émission « Silence ça pousse ! », diffusée sur France 5, et la plateforme de location de logements Airbnb.

France TV et Airbnb partenaires - iStock-PaulMaguire

25 logements labellisés

Surfer sur la vague du jardinage

L'attrait du « vert »

Des partenariats multiples pour l'émission

L'émission France 5 « Silence ça pousse ! », diffusée tous les samedis à 15 h, est suivie par des milliers de personnes chaque semaine. Animée par Stéphane Marie, l'émission propose une immersion totale dans le jardinage et dispense avec humour des conseils de professionnels pour entretenir et choyer son jardin. France tv distribution a annoncé fin mai la mise en place d'un partenariat entre « Silence ça pousse ! » et la plateforme de locations de logements Airbnb. Dans le cadre de ce partenariat, la plateforme met en lumière une sélection de 25 logements végétalisés et labélisés « Silence ça pousse ! » pour aider les voyageurs à dénicher le petit écrin de verdure qui les fera rêver. Les deux partenaires indiquent que la curation a été effectuée selon des critères qualitatifs (entretien, beauté), ainsi que les commentaires des visiteurs précédents. Airbnb relaye également 5 conseils issus de l'émission pour permettre aux hôtes utilisateurs de la plateforme de végétaliser leurs logements dans le but de le rendre plus attractif. Cela va de l'entretien des haies et bordures extérieures à l'aménagement paysager créatif des petits espaces.En 2020 et 2021, les confinements successifs auront eu pour effet d'accentuer l'intérêt des Français pour un certain nombre d'activités domestiques, dont le jardinage. Airbnb et France TV distribution indiquent conjointement que pour la seule année 2019/2020, l'activité des jardineries, a augmenté de 2,2 % par rapport à l'année précédente, et ce uniquement sur le secteur du jardin. L'attrait semble se confirmer cette année, durant laquelle les déplacements estivaux à l'étranger seront encore limités.En parallèle, le partenariat entre Airbnb et France TV arrive également à point nommé, au moment du déconfinement progressif du pays et alors que les Français peuvent de nouveau se déplacer sur tout le territoire. Les urbains déconfinés se ruent vers les régions périphériques, en quête de nature et de quiétude le temps d'un week-end. Démontrant cette tendance, Airbnb indique avoir observé une importante progression de création de « liste de favoris comportant le mot « jardin » en avril, comparé à la même période l'année précédente ».Pour « Silence ça pousse ! », ce nouveau partenariat vient s'ajouter à la liste des contrats de produits dérivés signés par France tv distribution dans les secteurs de l'horticulture, du coaching, du livre et du magazine, mais aussi du jouet ou encore de l'édition. Les deux premiers numéros du magazine inspiré de l'émission ont été vendus à plus de 100 000 exemplaires chacun. Le troisième numéro sera en kiosque début juillet 2021. L'émission a de beaux jours devant elle.