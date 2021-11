Après la crise, l’économie reprend progressivement, avec, dans son sillage, l’inflation. L’augmentation des prix touchent la plupart des industries, à commencer par l’industrie agroalimentaire et l’énergie. Le point sur la hausse des prix des carburants et les solutions proposées pour réduire l’impact de l’inflation sur les ménages.

Flambée des prix de l'énergie, quelles mesures ? / iStock-aquaArts studio

Comment expliquer la hausse des prix de l'énergie ?

Les solutions gouvernementales

Le montant de l’indemnité inflation décodé

Chez nos voisins européens

Si l’inflation générale est liée à la reprise économique post-pandémie, la hausse des prix des carburants est également imputable à la progression des cours du baril de pétrole sur les marchés mondiaux. Les prix à la pompe s’envolent partout, notamment en Europe et aux États-Unis. En France, le gazole atteignait une moyenne de 1,53 euro le litre début octobre, battant ainsi son record de 2018.Après la revalorisation du « chèque énergie », annoncée le 15 septembre dernier et le « bouclier tarifaire » pour contrer la flambée des prix du gaz et de l'électricité, dévoilé le 1er octobre, le premier ministre Jean Castex a annoncé fin octobre la mise en place d’une « indemnité inflation ». Cette prime, d’un montant de 100 euros, est conçue pour aider les ménages les plus touchés par la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation. L’aide est accessible sur critères de ressources et vise directement les Français qui gagnent moins de 2.000 euros nets par mois, avant application du prélèvement à la source. Les salariés du privé toucheront l’indemnité inflation avec leur rémunération de décembre via leur employeur, qui se « remboursera » avec une réduction équivalente de ses cotisations sociales. Les fonctionnaires la recevront fin janvier. Jean Castex a également annoncé fin octobre que les tarifs du gaz seraient gelés jusqu’à la fin de l’année 2022, prolongeant ainsi l’échéance initiale du mois d’avril 2022.Le premier ministre a notamment justifié le montant de 100 euros en se basant sur une augmentation de 9 centimes par litre d’essence à la pompe par rapport aux prix moyens pratiqués en 2018-2019 et une distance moyenne parcourue par les Français de 14.000 kilomètres. Le surcoût d’essence atteindrait ainsi un montant moyen de 80 euros. Les 100 euros de la prime permettraient de couvrir symboliquement les autres surcoûts, comme ceux de l’alimentaire.Plusieurs pays européens planchent également sur des solutions à court ou moyen terme pour contrer l’impact de l’augmentation du coût de l’énergie sur le portefeuille des ménages. Fin octobre, la Commission européenne a dévoilé un certain nombre de mesures temporaires et propositions à moyen terme pour aider les États à gérer la crise de l’énergie. Bruxelles y incite notamment les gouvernements à baisser les taxes sur l'énergie et à soutenir les ménages avec des bons d'achat ou des reports de factures. Le Royaume-Uni, doublement touché par la hausse des prix ainsi qu’une pénurie de carburant, a temporairement exempté les distributeurs d’essence des règles de la concurrence. Le gouvernement n’a pas encore annoncé de mesures concrètes pour freiner la hausse des prix. Selon la BBC, la piste d’une baisse de la TVA pourrait cependant être envisagée. En Croatie, le gouvernement a adopté un décret plafonnant le prix de l'essence et du diesel au détail. Au Portugal, le gouvernement a réduit une taxe sur les produits pétroliers. En Allemagne, les prix à la pompe devraient alimenter les discussions d’un éventuel futur gouvernement de coalition.