Fin des tarifs réglementés du gaz : pourquoi je reçois un courrier ?

Un courrier est envoyé en ce moment aux ménages abonnés au gaz pour les prévenir de la suppression prochaine des tarifs réglementés. Quand ? Comment ? Quelles conséquences ?

Si vous faites partie des 2,8 millions de ménages encore abonnés aux tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz, vous avez reçu ou allez recevoir d'ici au 15 juin un courrier de votre fournisseur. N'allez pas le jeter aussitôt à la poubelle. Il contient en effet un rappel important : la fin prochaine des tarifs réglementés du gaz naturel . Une nouvelle qui peut susciter des inquiétudes chez les consommateurs, en pleine flambée des prix du gaz sur les marchés, causée notamment par la guerre en Ukraine .

Quel calendrier ? Quelles démarches à faire ? Quelles conséquences sur les factures ? Le Figaro fait le point.

Quand les tarifs réglementés vont-ils prendre fin ?

La fin des tarifs réglementés du gaz, proposés par les fournisseurs historiques (Engie et les distributeurs locaux, tels ES Énergies ou Gaz de Bordeaux, sur 5% du territoire), est programmée le 1er juillet 2023. Soit dans un peu plus d'un an.

Qui est concerné ?

Sont concernés par cette mesure l'ensemble des particuliers abonnés aux tarifs réglementés du gaz , soit 2,8 millions de foyers selon les derniers chiffres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), datant de fin 2021. De même que les petites copropriétés (consommant moins de 150.000 kWh).

Les TRV du gaz ont déjà été supprimés pour les professionnels - et pour les grandes copropriétés - le 1er décembre 2020.

Pourquoi sont-ils supprimés ?

La fin des tarifs réglementés du gaz a pour origine une décision du Conseil d'État en 2017. Saisi par l'Anode, l'association des opérateurs alternatifs d'énergie, la plus haute juridiction administrative avait estimé que le maintien de ces tarifs était « contraire au droit de l'Union européenne ».

« L'existence de tarifs réglementés est acceptée au niveau européen seulement s'ils protègent les consommateurs des variations des prix de marché , explique Antoine Autier, responsable du département des études à l'UFC-Que Choisir. Seulement, le Conseil d'État a jugé en 2017 que l'organisation du marché en France ne permettait pas aux tarifs réglementés d'être plus protecteurs que les offres de marché, étant donné que la France ne produit pas de gaz, ce qui l'expose aux variations du marché. »

À la suite de cet avis, la suppression des TRV du gaz a été inscrite dans la loi Énergie-Climat de novembre 2019. Il n'est ainsi plus possible de souscrire à un nouveau contrat aux tarifs réglementés depuis cette date.

Que doivent faire les consommateurs encore abonnés ?

Les 2,8 millions de foyers encore abonnés aux TRV du gaz - soit un quart des ménages abonnés au gaz - doivent recevoir entre le 15 mai et le 15 juin un courrier les informant de leur suppression et les invitant à changer de contrat avant l'échéance du 1er juillet 2023. Il s'agit du troisième courrier sur un total de cinq - deux autres lettres doivent être envoyées fin 2022 et en mars 2023.

Les associations de consommateurs recommandent de ne pas prendre en compte ce courrier et d'attendre avant de procéder au changement. Pourquoi ? En raison du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement en novembre, qui a gelé les tarifs réglementés du gaz. « Dans le chaos actuel de l'énergie, ce contrat [au tarif réglementé du gaz, NDLR] est le seul qui est assurément lié au bouclier tarifaire et offre donc une compétitivité et une sécurité inégalable pour les mois à venir », justifie la CLCV dans un communiqué , le bouclier tarifaire devant être prolongé jusqu'à la fin de l'année par le gouvernement.

Du côté du ministère de la Transition écologique, on note que, « compte tenu des circonstances », le courrier d'information envoyé aux ménages est « neutre ». Tout en soulignant qu' « il existe actuellement une dizaine d'offres indexées aux tarifs réglementés à un niveau inférieur ou égal, qui entrent dans le champ du bouclier tarifaire », et auxquelles les foyers aux TRV peuvent souscrire.

Quid des clients qui ne feraient rien d'ici au 1er juillet 2023 ?

Pas de panique si vous ne souscrivez pas à une offre de marché d'ici au 1er juillet 2023. Il n'y a aucun risque de coupure de l'alimentation en gaz. Ceux-là basculeront directement sur une offre de marché du fournisseur historique (Engie ou une entreprise locale de distribution). Mais cette option est déconseillée. « Le médiateur conseille d'anticiper et de choisir, avant cette date, l'offre qui me convient le mieux », indique le Médiateur national de l'énergie sur son site. Dans le cas contraire, ces foyers passeront sur une offre qu'ils n'auront pas choisie.

Antoine Autier, de l'UFC-Que Choisir, abonde : « Restez jusqu'au dernier moment aux tarifs réglementés, et faites la comparaison entre les offres de marché en juin 2023. » Car à ce moment-là, « on connaîtra notamment les offres proposées par Engie », ajoute le responsable des études de l'association de consommateurs. Le Médiateur de l'énergie propose un comparateur des offres, sur son site energie-info.fr , tout comme l'UFC-Que Choisir .

Et pour les clients d'offres indexées sur les tarifs réglementés ?

Parmi les offres de marché, il existe des offres indexées sur les tarifs réglementés. Elles bénéficient donc elles aussi du gel des prix. Pour les ménages abonnés, il est donc recommandé de conserver ce type de contrats. Le devenir de ces offres, à partir du 1er juillet 2023, est encore flou. « Elles devront forcément évoluer », affirme Caroline Keller, cheffe du service information et communication du Médiateur de l'énergie. Mais comment ? Impossible à dire pour le moment. « Au minimum un mois avant, les fournisseurs de ces offres devront communiquer à leurs clients la nouvelle indexation de leur contrat », indique Caroline Keller.

Comment changer de contrat ?

La procédure pour changer de contrat de gaz est précisée sur le courrier que les ménages concernés reçoivent en ce moment. Elle est très simple. « Il suffit de souscrire un nouveau contrat auprès du fournisseur que l'on a choisi, en précisant bien qu'il s'agit d'un changement de fournisseur. Cela résilie automatiquement l'ancien contrat », détaille Caroline Keller. Aucune démarche n'est donc nécessaire auprès de l'ancien fournisseur. Il n'y a ni frais ni préavis. Nul besoin de changer de compteur, et « il n'y a pas de risque de coupure », ajoute Antoine Autier.

Pour éviter toute mauvaise surprise, Caroline Keller conseille par ailleurs, au moment de procéder au changement, de « bien vérifier son identifiant de compteur de gaz, le PCE, constitué de 14 chiffres, et de faire un relevé de compteur ». Et gare « aux faux arguments » que pourraient utiliser certains fournisseurs alternatifs pour attirer les consommateurs dans leur filet, alerte Antoine Autier, la fin des tarifs réglementés étant pour eux « l'opportunité de gagner des clients ». Enfin, Caroline Keller rappelle que, lorsque l'on souscrit une offre, « on n'est jamais engagé sur la durée, même si c'est par exemple une offre à prix fixe sur deux ans ».

Quelles conséquences sur les factures ?

Du côté des associations de consommateurs , on s'inquiète du potentiel impact de la fin des TRV du gaz sur les factures des Français.

Les offres de marché à prix fixe, plus sûres dans l'incertitude actuelle, manquent cruellement.

La CLCV redoute, elle, que le bouclier tarifaire du gouvernement, s'il est encore en place en juillet 2023, « s'érode ou s'écroule de facto ». Car, selon l'association de consommateurs, « un bouclier tarifaire est effectif quand il existe un tarif réglementé ».

Au ministère de la Transition écologique, on souligne que, « même en l'absence de tarifs réglementés, l'article L.410-2 du code du commerce permet au gouvernement de prendre “contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé” ». La crise sur le marché du gaz liée notamment à la guerre en Ukraine pourrait entrer dans ces critères.

D'après Antoine Autier, de l'UFC-Que Choisir, le risque de la fin des TRV du gaz est surtout que « les consommateurs ne puissent plus comparer les offres entre elles », car « il n'y aura plus d'étalon tarifaire ».