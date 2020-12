Fermeture des stations de ski : l'État prépare des aides pour les professionnels de la montagne

Le gouvernement a fermé la porte à une réouverture des stations de ski pour les fêtes de fin d'année, pour « éviter de grands brassages de populations, et donc à terme, une troisième vague (de la pandémie) qui serait très dure à supporter », a expliqué ce lundi le secrétaire d'État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. (Pixabay / Pitsch)

Le dispositif « s'adressera tant aux structures privées qu'aux structures publiques » et « les activités fermées, ou non fermées » touchées par la « chute de fréquentation consécutive à la fermeture des remontées mécaniques », seront « couvertes par le fonds de solidarité et les dispositions du plan tourisme », a expliqué ce lundi soir Matignon.

Face à la grogne des professionnels de la montagne, le gouvernement a annoncé ce lundi une série de mesures d'aides, notamment une indemnisation des remontées mécaniques fermées en décembre, et un dispositif de chômage partiel avec « un reste à charge zéro » pour les saisonniers. « Certains pas positifs ont été faits ce jour », lors d'une réunion à Matignon avec les professionnels du secteur de la montagne, s'est réjouie ce lundi la directrice générale du groupe Intersport, Corinne Gensollen.

Éviter « de grands brassages »

Le gouvernement a fermé la porte à une réouverture des stations de ski pour les fêtes de fin d'année, pour « éviter de grands brassages de populations, et donc à terme, une troisième vague (de la pandémie) qui serait très dure à supporter », comme l'a expliqué ce lundi le secrétaire d'État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. La décision a provoqué colère et inquiétude du secteur, relayées par de nombreux élus locaux, et le gouvernement a réagi en annonçant lundi un « dispositif ad hoc pour indemniser les remontées mécaniques », qui resteront fermées à Noël.

Le dispositif « s'adressera tant aux structures privées qu'aux structures publiques », a précisé Jean-Baptiste Lemoyne. En outre, « les activités fermées, ou non fermées » touchées par la « chute de fréquentation consécutive à la fermeture des remontées mécaniques », seront « couvertes par le fonds de solidarité et les dispositions du plan tourisme », a expliqué ce lundi soir Matignon. « Le gouvernement a décidé d'élargir, sur une base territorialisée comprenant les stations et territoires dans les vallées, la liste des commerces qui y sont éligibles ».

Le recours à l'activité partielle autorisé aux saisonniers reconduits

Le matin, le président de la coopérative de supérettes d'altitude Sherpa, Olivier Carrié, avait alerté que les commerces alimentaires étaient exclus du dispositif d'aide, alors que ses 117 points de vente réalisent « 85 % de son chiffre d'affaires annuel pendant la saison hivernale », et « 20 % exclusivement pendant la période de Noël ». Le gouvernement prévoit enfin « un dispositif de chômage partiel avec un reste à charge zéro » pour l'emploi des saisonniers, tant que les domaines skiables seront fermés, selon M. Lemoyne. Le ministère du Travail a précisé dans la foulée que le bénéfice de l'activité partielle sera octroyé « aux entreprises concernées jusqu'à la reprise d'activité dans les stations ».

Le recours à l'activité partielle sera autorisé pour les travailleurs saisonniers qui « ont déjà été recrutés l'an dernier et font ainsi l'objet d'une mesure de reconduction du contrat de travail », ou « font l'objet d'un premier recrutement matérialisé par une promesse d'embauche écrite signée avant le 1er décembre 2020 ou d'un contrat de travail faisant état de cette embauche pour la saison 2020-2021 », a expliqué Matignon ce lundi.

Nouvelles mobilisations ce mercredi

Malgré tout, les acteurs de la montagne ont relevé lors la réunion « les incohérences » avec des pays frontaliers (Suisse, Espagne) qui auront leurs stations ouvertes. Sur ce point, le gouvernement « poursuit ses échanges avec ses partenaires européens afin qu'une approche commune puisse être adoptée avec nos voisins », dixit Matignon. Des mobilisations pour l'emploi ont été organisées dans les stations, comme aux 2 Alpes (Isère), ainsi qu'à Megève (Haute-Savoie) et à La Plagne (Savoie), ce lundi. D'autres sont prévues ce mercredi à Bourg d'Oisans (Isère) et Bourg-Saint-Maurice (Savoie).