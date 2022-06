Faut-il renégocier son assurance-emprunteur ?

À partir du 1er juin, il est possible de changer d'assureur à tout moment. La réforme va renforcer la concurrence entre banques et assureurs. Mode d'emploi pour changer de contrat.

Nouvelle donne pour les détenteurs d'un crédit immobilier . À partir du 1er juin, ils peuvent changer d'assurance-emprunteur (obligatoire dans le cadre d'un prêt immobilier) à tout moment et sans frais. La réforme, issue de la loi Lemoine votée en février, vise à renforcer la concurrence sur ce marché, largement dominé par les banques (88% de parts de marché) qui octroient le prêt. Les économies attendues d'un changement d'assureur seraient comprises entre 5000 et 15.000 euros en moyenne sur la durée du prêt. Une bonne nouvelle en période de forte inflation qui grève le pouvoir d'achat. Mode d'emploi de la réforme.

Qui est concerné ?

La vie des emprunteurs est grandement simplifiée. Ils n'ont plus à attendre la date anniversaire de leur contrat pour frapper à la porte d'un nouvel assureur. Dans un premier temps, seuls ceux ayant contracté un prêt immobilier à partir du 1er juin peuvent faire jouer la concurrence. La réforme s'appliquera à l'ensemble des crédits existants à partir du 1er septembre. Il suffira à l'emprunteur de contacter un nouvel assureur ou une nouvelle banque pour changer de contrat. À l'image de ce qui est déjà possible avec les assurances auto, habitation ou santé. «Un emprunteur sur deux se dit prêt à changer de contrat et 40% d'entre eux avouent qu'ils bougeraient dès 1000 euros d'économie sur la durée du prêt , souligne Pierre Etchegoyen, consultant assurance chez Sia Partners. Les jeunes sont les plus enclins à sauter le pas.»

Suppression du questionnaire médical

Pour favoriser l'égalité entre emprunteurs, la loi Lemoine a supprimé le questionnaire de santé pour les prêts immobiliers inférieurs à 200.000 euros (400.000 euros à deux) et remboursés avant le soixantième anniversaire de l'emprunteur. Au-delà de ce montant, les particuliers continuent à répondre aux questions concernant leur état de santé et réalisent le cas échéant des analyses médicales. Par ailleurs, pour les anciens malades de cancer ou de l'hépatite C, le délai du « droit à l'oubli », qui leur permet de ne plus avoir à déclarer leur maladie à leur assureur, passe de dix à cinq ans.

Qui seront les principaux bénéficiaires des changements ?

Les contrats des personnes empruntant moins de 200 000 euros sans questionnaire médical pourraient voir leur prix grimper. «Faute de pouvoir évaluer les risques des emprunteurs au plus près avec le questionnaire médical, les assureurs et les banquiers vont augmenter les tarifs d'assurance des prêts inférieurs à 200 000 euros, du moins dans un premier temps » , prévoit Éric Maumy, président du courtier April. Les hausses tarifaires pourraient osciller entre 5 et 10 % en moyenne, voir plus. « Les contrats seront davantage segmentés en fonction de l'âge de l'emprunteur », ajoute Éric Maumy. Sans surprise, les plus jeunes paieront moins cher que les plus âgés. « Le risque est que la suppression du questionnaire de santé conduise à une augmentation des tarifs qui va se répercuter sur tous les emprunteurs et notamment les moins jeunes qui payaient moins», confirme Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

Les particuliers en bonne santé, non-fumeurs et empruntant plus de 200.000 euros (ils seront soumis au questionnaire médical) devraient être les gagnants de la réforme. «Les particuliers ayant souscrit un prêt compris entre 200.000 et 500.000 euros sont ceux qui auront le plus d'appétence à changer de contrat» , explique Michaël Donio, associé chez Sia Partners.

Par ailleurs, un changement d'assurance, n'a d'intérêt que pour les crédits immobiliers dont la durée de vie est encore assez longue (les trois quarts des prêts selon certains courtiers).

Comment s'opèrera le renforcement de la concurrence ?

Banquiers et assureurs sont sur le pied de guerre. « Beaucoup d'assureurs vont passer à l'offensive, en particulier ceux très en pointe dans l'assurance habitation » , note Pierre Etchegoyen. Nombre d'entre eux se préparent à lancer de vastes campagnes publicitaires à partir de septembre pour informer les Français qu'ils peuvent changer d'assurance emprunteur à tout moment. Ils espèrent de cette façon gagner 5 à 10% de parts de marché sur les banques. Sentant la menace, ces dernières sont déjà en train de réagir. Mardi, La Banque postale et sa filiale CNP Assurances ont annoncé un gel des tarifs des contrats d'assurance-emprunteur. Ces deux établissements suppriment par ailleurs certaines « surprimes » facturées aux personnes présentant un risque de santé aggravé.

D'autres initiatives bancaires du même genre pourraient suivre.

Les courtiers espèrent également profiter de la réforme, tout comme certaines start-up de l'assurance spécialisées dans l'assurance habitation (Luko, Aumax) avec des offres d'assurance compétitives.

Les emprunteurs devraient rapidement tirer profit du renforcement de la concurrence entre assureurs et banquier.