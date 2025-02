Et si vous deveniez propriétaire d’un château médiéval dans l’arrière-pays varois ?

C'est l'histoire d'un véritable coup de foudre. Celui d'Alain Gayral pour le château d'Entrecasteaux, une ancienne forteresse du XIe siècle couronnée d'une génoise qui, de son promontoire rocheux culminant à vingt mètres, embrasse la vallée de la Bresque, entre vignes, oliveraies et collines boisées.

Autant dire une curiosité architecturale tant sa construction tout en longueur et élévation contraste avec les structures fortifiées habituelles et laisse immédiatement deviner que ce qui s'est joué ici – à la faveur des châtelains qui se sont succédé – n'est pas banal.

Parmi eux, on retiendra François de Grignan, gouverneur de Provence et par ailleurs gendre de Madame de Sévigné. C'est à lui que l'on doit l'aspect actuel de la forteresse conservée comme telle depuis le XVIIe siècle. À commencer par les façades édifiées sur la partie moyenâgeuse donnant, d'une part, sur une vaste terrasse et, d'autre part, sur le jardin à la française dessiné selon les plans de l'Orangerie à Versailles. Croquis qui, dit-on, auraient été confiés à la marquise de Sévigné par Le Nôtre lui-même afin que le comte de Grignan les reproduise à Entrecasteaux.

Ce dernier y laissera d'ailleurs une partie de ses deniers… Et sera contraint de céder la propriété en 1713 à Raymond Bruny, trésorier général de France, dont la famille comptait parmi les plus illustres maisons de la noblesse provençale. Sous son impulsion,