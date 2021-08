Escroquerie. Un redressement fiscal lui permet de découvrir l'arnaque mise en place par son ex-femme et sa belle-fille

L'homme a entamé un long parcours judiciaire pour obtenir gain de cause (illustration). (Pixabay / AJEL)

À l'occasion d'un redressement fiscal, un homme a appris en 2001 qu'il n'était plus propriétaire des parts sociales de la société qu'il avait co-créée dans les années 70. Victime d'un faux de son ex-femme et de sa belle-fille, l'homme tente depuis de récupérer son entreprise et son argent.

Un homme se bat depuis 20 ans avec la justice pour obtenir gain de cause dans une affaire d'escroquerie montée par son ex-femme et sa belle-fille, rapporte le JDD, samedi 31 juillet. En 2001, alors qu'il était informé d'un redressement fiscal, il avait découvert qu'un faux document avait été produit dans lequel il consentait à céder les parts de son entreprise à son ex-femme, co-créatrice de la société et avec laquelle il est divorcé depuis 1983, et à sa belle-fille.

Deux millions d'euros détournés

En 2005, la première plainte de l'homme pour « faux et usage de faux » avait cependant abouti à une relaxe, faute de preuves. Ce n'est qu'en 2011 que les deux femmes ont été condamnées, en s'appuyant notamment sur le rapport d'un expert graphologue.

Mais, si la vérité avait été rétablie, l'entreprise avait, entre-temps, été vidée de tout actif par les deux femmes, avant d'être placée en liquidation judiciaire. Le montant de l'argent escroqué dans l'opération a ainsi été estimé à 1,7 million d'euros.

Un montage de société

Un second combat a alors commencé pour l'homme : retrouver son argent. Finalement, en 2017, les deux femmes ont été condamnées à rembourser l'individu à hauteur de 2,4 millions d'euros. Depuis, il n'a toujours pas récupéré cette somme, les deux femmes ayant réinvesti l'argent dans un bâtiment actuellement détenu par la belle-fille et son fils, à travers un montage de sociétés.

Interrogé au sujet de cette affaire qui dure depuis 20 ans, l'avocat de la victime a pointé du doigt la lenteur de la justice, estimant qu'elle avait permis aux deux femmes de réaliser ces différentes opérations.