Épargne salariale : profitez des nouvelles mesures

Les encours de l'épargne salariale et retraite (juin 2022) sont de 158,6 milliards d'euros. (© Schutterstock)

L’accord sur le partage de la valeur devrait dynamiser l’épargne salariale. De quoi vous inciter à revisiter vos PEE et Perco.

La septième édition de la Semaine de l’épargne salariale s’ouvrira ce 27 mars sous les meilleurs auspices. L’Accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, signé le 10 février par les organisations patronales et syndicales, prévoit de gonfler les primes.

«Aujourd’hui, 52% des salariés du privé bénéficient d’un dispositif de partage de la valeur : prime d’intéressement, participation ou prime de partage de la valeur (PPV). Notre objectif est que demain 70% des salariés aient un meilleur revenu grâce à ces dispositifs», indique au Revenu Louis Margueritte, député Renaissance. «Nous voulions un peu plus d’extension de ces dispositifs, dans les PME notamment, et capter un peu plus de partage dans les grandes entreprises. Nous l’avons obtenu», poursuit-il.

Au passage, le concept de superdividende qui fâchait le patronat est oublié. Et les entreprises échappent à la taxation des superprofits. La Première ministre s’est engagée à intégrer l’accord dans le projet de loi sur le plein-emploi qui sera présenté au printemps avec ses trois volets (formation, qualité de vie au travail et partage de la valeur). Et les mesures entreraient en vigueur le 1er janvier 2025.

«Nous espérons que le Parlement en fera une transcription fidèle», confie Pierre Havet, délégué général de Fondact, qui rassemble les teneurs de compte et les