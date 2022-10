Epargne retraite : avez-vous oublié de réclamer un ancien contrat ?

(Crédits photo: © otello-stpdc - stock.adobe.com)

11,5 millions : c'est le nombre minimum de Français qui ont un contrat d'épargne retraite selon Info-retraite.fr. Pour ceux qui en ont oublié l'existence, un outil permet de partir à la recherche de ces contrats oubliés.

Montant de sa future pension de retraite, âge de départ à taux plein… le site Info-retraite.fr regorge d'informations précieuses pour toutes les personnes encore dans la vie active, qui approchent ou non du moment de départ à la retraite. À côté de ses traditionnels simulateurs, la plateforme a également développé un outil pour retrouver les éventuels contrats d'épargne retraite oubliés au fil des ans. Le mode d'emploi pour retrouver cet argent délaissé.

Etape n° 1 : se connecter à son compte personnel

Première étape pour pouvoir retrouver la trace d'éventuels contrats d'épargne retraite oubliés : se rendre sur le site Info-retraite.fr. Il faut ensuite se connecter à son espace personnel. Pour cela, nul besoin de créer un énième compte, il est tout à fait possible d'utiliser le service France Connect, et ainsi de se connecter au moyen d'autres identifiants tels que ceux permettant d'accéder à impots.gouv.fr ou à ameli.fr.

Pour les particuliers qui privilégient l'utilisation de leur smartphone, il est tout à fait possible de télécharger l'application officielle du groupement Union Retraite, à l'origine du site Info-retraite.fr. Nommée "Mon Compte Retraite", cette application est disponible à la fois sur le Play Store et sur l'Apple Store. À nouveau, une simple identification avec France Connect permet de ne pas avoir à créer de compte, et rend la démarche à la fois plus simple et plus rapide.

Etape n° 2 : consulter la liste de ses contrats d'épargne retraite

Une fois connecté sur son ordinateur, il convient de se rendre dans la rubrique "Mon épargne retraite", encart à droite dans le bandeau rouge du haut de page. Lors d'un accès via un téléphone portable, cette catégorie apparaît en bas de la page d'accueil de l'application. D'ici quelques mois, les informations de cette rubrique apparaîtront au moment même où les utilisateurs se connectent à leur espace personnel afin de lutter contre la déshérence de certains contrats d'épargne retraite, oubliés de longue date.

Il est tout à fait possible que la plateforme indique qu'aucun contrat n'est recensé. Dans ce cas, deux possibilités : soit, effectivement, l'utilisateur n'a jamais possédé de contrat ou les a déjà utilisés, soit l'information n'a pas été remontée auprès du groupement Union Retraite. Cette seconde possibilité est toutefois limitée, et Stéphane Bonnet, directeur de l'organisme, estime que : "Au pire, nous serons à 100 % [de contrats recensés, NDLR] à la fin de l'année, peut-être fin novembre".

Etape n° 3 : contacter son gestionnaire d'épargne retraite

Si la liste fournie par la plateforme précise que l'utilisateur est détenteur d'un ou plusieurs contrats d'épargne retraite, charge à lui de prendre contact avec les organismes gestionnaires. Cette démarche présente l'avantage de pouvoir, en premier lieu, connaître la somme d'argent accumulé sur chaque contrat. En effet, le site ne permet pas d'obtenir cette information, du moins pour le moment, puisque cette donnée devrait apparaître à partir de 2024.

Pour prendre effectivement contact avec son gestionnaire d'épargne retraite, le site Info-retraite.fr précise les coordonnées de celui-ci, mais également d'autres informations précises sur le contrat (numéro de client) et son type (PER, Perp, Madelin, Article 83…).

Etape n° 4 : récupérer l'argent disponible

Une fois le gestionnaire d'épargne retraite contacté, il faut généralement fournir un certain nombre de justificatifs pour prouver son identité, et pouvoir ainsi récupérer son argent. Il est toutefois important de noter que, dans la majorité des cas, l'épargne retraite est bloquée jusqu'au passage effectif à la retraite. Pour un PER, par exemple, seuls certains cas de déblocage anticipé permettent de récupérer son argent pendant la vie active (achat de la résidence principale, décès du conjoint, surendettement…).