Epargne : ce trésor que vous avez peut-être oublié depuis longtemps

L'oubli d'un contrat d'assurance-vie, d'un vieux livret ou d'un compte bancaire est un phénomène répandu ( Crédits: © fergregory - stock.adobe.com)

Un vieux compte courant, une assurance vie oubliée, un livret laissé de côté… au bout d'un certain temps, l'argent non-réclamé est transmis à la Caisse des dépôts. Mais depuis 5 ans, il est possible d'en retrouver la trace facilement !

Par MoneyVox,

Lancé il y a 5 ans par les pouvoirs publics, Ciclade est un outil précieux, insuffisamment utilisé, pour retrouver de l'argent oublié depuis longtemps. Au terme d'un certain laps de temps, les avoirs non-réclamés et dont le bénéficiaire n'est pas joignable sont transférés à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC). En seulement quelques clics, chacun peut savoir si un trésor lui appartenant a été potentiellement mis de côté. Et le gain peut être conséquent : 2 976 euros en moyenne !

Qu'est-ce que la plateforme Ciclade ?

Ciclade est un site internet public mis en ligne par la Caisse des Dépôts et des Consignations il y a 5 ans. Depuis, ce sont plus de 2,7 millions de recherches qui ont été effectuées par des particuliers. Et pour près de 200 000 d'entre eux, ces quelques minutes passées sur la plateforme ont été fructueuses avec, en moyenne, 2 976 euros récupérés. Le principe ? Les établissements bancaires et financiers doivent conserver les comptes inactifs de leurs clients pendant un certain temps, généralement 10 ans, avant de les transférer à la CDC. Ciclade permet alors de retrouver ces sommes d'argent avant qu'elles ne soient définitivement perdues.

Au total, ce sont déjà 550 millions d'euros qui ont été récupérés grâce au site internet Ciclade. Et il en reste encore bien plus à réclamer : 6,3 milliards d'euros selon les derniers chiffres publiés par Le Parisien. En revanche, depuis 5 ans, 326 millions d'euros ont d'ores et déjà été perdus car non-réclamés à temps. Notez qu'en cas de correspondance, la part des dossiers effectivement acceptés par Ciclade est très élevée : sur 227 564 dossiers de restitution déposés, 191 500 ont été acceptés.

Quelles sont les sommes à récupérer sur Ciclade ?

Tous les avoirs possibles peuvent être transférés vers la CDC par les banques, mais plusieurs catégories reviennent très souvent : les comptes courants et les livrets d'épargne, l'assurance vie, ainsi que l'épargne salariale. En volume d'argent récupéré, ce sont les comptes courants et les livrets ( Livret A , LDDS, livret bancaire…) qui prennent la tête du classement : 364,79 millions d'euros au total, pour une moyenne de 2 228 euros par bénéficiaire. L'assurance vie fait moins bien en volume, 140,6 millions d'euros en 5 ans, mais surperforme en montant moyen : 6 886 par dossier accepté. Enfin, 45,09 millions d'euros ont été rendus depuis des contrats d'épargne salariale (PEE, PERCO, bons et contrats de capitalisation…), pour une somme moyenne de 6 209 euros.

Comme le répète la Caisse des Dépôts et des Consignations, Ciclade est bel et bien "le site de la dernière chance", car au terme d'une période de 30 ans, l'argent est transmis à l'Etat, sans retour en arrière possible. Pour éviter d'en arriver là, il est fortement recommandé d'effectuer une recherche sur la plateforme de la CDC. Une opération simple et entièrement gratuite qui se fait en quelques minutes en ligne au moyen de quelques informations : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et, éventuellement, une référence de numéro de contrat. Ciclade permet également de retrouver les assurances vie dont on a été bénéficiaire, mais dans ce cas, il faut indiquer les informations qui concernent le titulaire du contrat, et non ses propres informations personnelles.