Épargne : la hausse du taux du Livret A sera-t-elle automatique ?

Comment va s'effectuer la revalorisation du LIvret A ? ( Crédits: © Unclesam - stock.adobe.com)

L'inflation est de retour, et avec elle le taux du Livret A va être amené à évoluer, comme l'a confirmé Bruno Le Maire le 13 décembre. Quels sont les scénarios possibles ? La rémunération pourrait-elle être limitée, ou au contraire boostée, par le gouvernement ?

Par MoneyVox,

Le Livret A est le produit star des placements sans risques. Pourtant, sa rémunération, actuellement fixée à 0,5%, n'incite pas les épargnants à y déposer leurs économies. D'ailleurs, nombreux sont les Français qui ont fait le choix de laisser les économies réalisées depuis le premier confinement sur leur compte courant. La hausse du taux d'intérêt du Livret A va changer la donne : le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a en effet « pris l'engagement » que la rémunération du Livret A sera bien revalorisée début 2022. Mais à quelle hauteur ? Suspense.

Pourquoi la question du taux du Livret A est sur la table ?

Le taux du Livret A est déterminé par une formule de calcul, que Bruno Le Maire a lui-même qualifié de « complexe », et est révisé chaque semestre. Parmi les données utilisées pour le déterminer, le niveau d'inflation est pris en compte. Or, la hausse des prix s'est fortement accélérée, atteignant +2,8 % sur un an au mois de novembre 2021. Le Livret A, auparavant présenté comme étant un rempart contre l'inflation, ne joue donc plus son rôle avec un taux d'intérêt de seulement 0,5 % net. Résultat : le rendement réel (le rendement après inflation) de ce placement est négatif, à -2,3 %.

Pourquoi son taux ne suit-il pas l'envolée de l'inflation ? Car un autre paramètre entre en ligne de compte dans le calcul du taux du Livret A. La méthode inclut également la moyenne semestrielle de l'Ester, un indicateur bancaire. Or l'Ester navigue à sous la barre de zéro !

Malgré cette formule de calcul empêchant de coller à l'envolée de l'inflation, le retour sévère de la hausse des prix contraint le gouvernement à réagir. Mi-janvier 2022, la Banque de France déterminera le taux théorique du Livret A. Le gouverneur de la Banque de France pourra alors émettre une recommandation destinée au gouvernement, qui sera in fine le décideur. Dans les faits, Bercy pourrait donc tout à fait conserver le taux actuel de 0,50 % net, choisir le taux recommandé, voire un taux plus élevé.

Quel pourrait être le taux d'intérêt du Livret A en 2022 ?

Au vu du niveau d'inflation actuel, le taux théorique du Livret A devrait se situer aux alentours des 0,80 %, soit une hausse de 0,3 point pour les épargnants. Si cette hausse semble faible eu égard à la hausse des prix, elle représente toutefois un coût conséquent pour les banques : 460 millions d'euros pour une augmentation à 0,75 % et 920 millions pour une augmentation de 1 % selon l'agence de notation Fitch Ratings. Cet argument cumulé à d'autres, par exemple la volonté d'inciter les épargnants à prendre plus de risques dans leurs placements, pourrait amener le gouvernement à limiter la hausse du taux du Livret A au strict minimum, en optant par exemple pour un taux de 0,6 %, le taux du Livret A pouvant désormais être modulé par palier de 0,10 point, contre 0,25 auparavant.

Politiquement, opter pour une hausse limitée au strict minimum peut être difficile à tenir, en particulier en période de campagne électorale. Il est donc tout à fait envisageable que le gouvernement explore certaines alternatives. Une autre option s'offre au gouvernement : mettre l'accent sur un autre livret d'épargne réglementé, le Livret d'épargne populaire. La seule contrainte pour pouvoir prétendre au LEP est de respecter un plafond de revenus, et de se limiter à la somme de 7 700 euros d'économies. Le LEP est un produit encore trop peu utilisé par le grand public. Pourtant, il bénéficie d'une meilleure rémunération avec un taux d'intérêt actuel de 1 % net. Or le LEP est lui censé suivre l'inflation en cas de révision du taux. Sa rémunération pourrait être portée à 2% ou plus, ce qui compenserait une augmentation limitée du taux du Livret A. Un coup de pouce qui serait le bienvenu pour les ménages les plus modestes.