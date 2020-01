Entretien automobile : le classement des constructeurs les moins chers en 2019

L'entretien d'un véhicule a coûté plus cher en 2019 selon le baromètre de la main-d'œuvre publié par L'argus qui a classé les marques automobiles selon le coût moyen horaire de trois types d'intervention. Les marques françaises affichent les tarifs les plus bas alors que les marques Premium explosent les prix.

Entretenir son véhicule coûte de plus en plus cher. En 2019, le coût horaire moyen pour l'entretien d'une voiture a augmenté de 3 euros par rapport à 2018 : 90 euros chez les constructeurs généralistes et 115 euros pour les marques premium, selon le baromètre annuel établi par L'argus. L'étude prend en compte trois types de prestations : l'entretien courant (vidange, pneumatiques), les travaux complexes (réfection mécanique, climatisation) et les opérations très techniques.

Les marques françaises bien placées

Les marques françaises sont parmi les moins chères. Dacia et Renault sont premières ex æquo avec un coût moyen horaire de 77 euros. Peugeot et Citroën arrivent en seconde position avec un coût moyen de 79 euros. Hyundai vient ensuite avec un coût moyen de 87 euros, trois euros de moins par rapport à 2018 mais toujours 10 euros de plus que les constructeurs les moins chers.

Plus loin, pour Ford, Suzuki, Fiat, Opel, Honda, Kia, Skoda ou encore Alfa Romeo, il faut débourser entre 90 et 105 euros pour l'entretien de son véhicule. Certaines marques, assez appréciées en France, se positionnent loin dans ce classement. C'est le cas de Volkswagen et Toyota, respectivement en 17e et 18e position, avec des coûts horaires d'intervention qui atteignent en moyenne 100 euros.

Alpine, Jaguar et Porsche, en queue de classement

La facture grimpe vite dès qu'on s'intéresse aux marques premium. Chez Mercedes, le coût moyen atteint 108 euros en 2019. Un propriétaire d'Audi aura dû débourser 117 euros et celui d'une BMW 122 euros l'année passée. Les marques les plus onéreuses sont Alpine (126 euros), Jaguar (126 euros) et enfin Porsche (127 euros).

Certains constructeurs ont lourdement gonflé lourdement leurs prix en 2019 par rapport à l'année précédente. C'est le cas notamment de Land Rover ( hausse de 10 euros), Toyota (+5 euros) et de Volvo (+4 euros). On notera l'absence de la marque Nissan. Celle-ci n'a jamais répondu au questionnaire envoyé par L'argus et n'a pu apparaître dans ce baromètre.