Énergie : la facture des ménages a augmenté de 30 euros en deux ans, selon l'Insee

La hausse des prix de l'énergie a impacté les ménages français ces dernières années. (Pixabay / Magnascan)

La hausse cumulée des prix du gaz, des carburants et de l’électricité a conduit à un surcoût de 30 euros en moyenne de la facture d'énergieen octobre 2021, comparé à deux ans plus tôt. Les ménages résidant à la campagne et les plus aisésont davantage été touchés, selon l'Insee.

La hausse des prix de l'énergie à un impact bien visible sur la facture. L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a calculé qu'au mois d'octobre, chaque ménage français a payé 30 euros de plus en moyenne qu'en 2019, rapporte Le Parisien . C'est la conclusion de la note de conjoncture publiée ce mardi 14 décembre.

Il existe cependant des différences selon les lieux d'habitation. Un ménage résidant dans une petite commune rurale a été frappé d'un surcoût de 43 euros de sa facture énergétique. Presque la moitié de cette somme (18 euros) concerne le carburant. En région Ile-de-France, la hausse a atteint 30,2 euros avec seulement 8 euros d'augmentation pour l'essence. Dans les villes moyennes, les ménages ont dûconsacrer 36 euros de plus à leur facture énergétique.

Les ménages plus aisés davantage touchés

La hausse a été d'autant plus importante que le niveau de vie des ménages était élevé, pointe l'Insee. La hausse a atteint 22,7 euros pour les ménages les plus modestes contre plus du double (53 euros) pour les ménages les plus aisés.Toutefois, la hausse de la facture ne s'explique pas seulement par la hausse des prix. En effet, la consommation a augmenté entre novembre 2019 et octobre 2021, précise Le Parisien . Pour les ménages dans les zones rurales, sur les 18 euros de hausse impactée par le carburant, 6 euros concernent une plus grande quantité utilisée.

Dans le détail, la part du budget consacré au règlement de la facture d'énergie (électricité, de gaz, de fioul ou encore de carburant) a atteint 8,9 % contre 8,5 % en moyenne sur les quinze dernières années. C'est en deçà du pic de 9,6 % en 2013, quand le prix du baril de pétrole avait atteint des sommets.