Enchères : la mode défile aussi en salles des ventes

La haute couture est présente dans les salles de ventes, offrez vous une robe d'un grand couturier à un prix raisonnable. ( DR)

Les créations couture et haute couture ont pris leur place dans les salles des ventes. Les prix progressent, mais on peut encore se créer une jolie garde-robe pour un budget raisonnable.

Au début de ce siècle, les ventes de vêtements et de maroquinerie faisaient encore une entrée timide dans les salles de vente.

Désormais, elles représentent 8 à 10% du chiffre d'affaires des quelques maisons de ventes aux enchères qui s'en sont fait très tôt une spécialité, comme Artcurial, Cornette de Saint Cyr, De Baecque, Gros et Delettrez et l'Hôtel des ventes de la vallée de Montmorency.

Le prix des pièces mythiques signées Saint Laurent, Dior ou Chanel s'envolent mais la plupart des vêtements haute couture, couture ou prêt à porter sont vendus deux à quatre fois moins cher qu'en boutique.

Le vêtement obéit à une hiérarchie entre haute couture, couture, prêt-à-porter et vintage, avec des prix en conséquence. La haute couture répond à des créations faites sur mesure et sur demande : ce sont les pièces les plus extraordinaires (matières et savoir-faire) qui donnent toute la mesure du talent du créateur.

Les vêtements «couture» sont réalisés en quelques exemplaires chacun, alors que les lignes prêt-à-porter des grandes maisons sont produites en nombre.

Quant au vintage, ce sont tous les vêtements et accessoires avec ou sans marque dont l'ancienneté remonte à vingt ans, généralement les vêtements des années 1950 à 2000, que les acheteurs prennent plaisir à porter.

La cote des vêtements iconiques en progression

Dans les salles des ventes,