En moyenne, un salarié du privé gagne plus de 3.000 euros bruts par mois

En 2018, le salaire brut moyen des salariés du privé est de 3.137 euros par mois

L'INSEE vient de publier son étude annuelle sur les salaires dans le secteur privé. En 2018, le salaire brut moyen des salariés du privé est de 3.137 euros par mois, avec des disparités toujours importantes hommes-femmes et selon les professions ou les secteurs d'activité.

Salaire moyen des salariés du privé

En 2018, le salaire en équivalent temps plein (EQTP) dans le secteur privé est en moyenne de 3.137 euros bruts par mois, ce qui correspond à un salaire net moyen de 2.369 euros.

La moitié des salariés du secteur privé perçoit moins de 1.871 euros nets par mois en équivalent temps plein. Aux extrêmes : un salarié sur dix gagne moins de 1.282 euros, tandis qu'un sur dix perçoit plus de 3.776 euros et un salarié sur cent gagne plus de 9.172 euros nets, soit près de huit fois le Smic.

Près de 8 salariés sur 10 ont un salaire net compris entre le Smic (1.177 euros, nets de contributions et de cotisations sociales) et 3.000 euros par mois.

Augmentation des salaires

En euros courants, le salaire moyen net progresse plus fortement (de 2,2%) que le salaire brut (1,7%) du fait de la suppression de certaines cotisations sociales que la hausse de 1,7 point du taux de CSG n'a pas totalement compensée.

En 2018, tous les niveaux de l'échelle salariale augmentent, mais la hausse est plus marquée pour les salaires les plus élevés : + 0,5% pour les 10% de salaires les plus élevés en euros constants, contre + 0,2% pour le salaire médian et pour les 10% de salaires les moins élevés.

En 2018, les prix à la consommation accélèrent (+ 1,8%) et le salaire moyen en euros constants est en légère baisse pour le brut (- 0,1%) et en hausse modérée pour le net (+ 0,4%). Au final, la hausse de 2018 est légèrement inférieure à celle des vingt années précédentes.

Le salaire des femmes

Bien que l'écart entre les salaires hommes/femmes se réduise de 0,3 point par rapport à l'année précédente et de 4 points en dix ans, en 2018, les salaires des femmes en équivalent temps plein sont en moyenne inférieurs de 16,9% à ceux des hommes. L'écart est encore plus important si l'on rapporte le salaire au temps de travail réel car les femmes travaillent plus souvent à temps partiel.

Le salaire net moyen en équivalent temps plein des femmes progresse toutefois de 0,6 % en 2018 (en euros constants), soit davantage que celui des hommes (+ 0,3 %).

La proportion de femmes parmi les cadres (36,4% de femmes en 2018, contre 35,4% en 2017), catégorie en moyenne la mieux rémunérée, est en hausse et le salaire net moyen des femmes de cette catégorie progresse en 2018 (+ 0,3 % en euros constants), contrairement à celui de leurs homologues masculins (- 0,3 %).

L'écart salarial moyen entre femmes et hommes est nettement plus marqués parmi les plus hautes rémunérations, notamment parce que les femmes sont sous-représentées dans cette catégorie. Elles ne représentent que 19,5 % des 1 % des salariés les mieux rémunérés, contre 41,6 % de l'ensemble des salariés du privé. Si l'on exclut ces 1 %, l'écart femmes-hommes se réduit considérablement (12,4 % contre 16,9 %).

Salaires par profession

Le salaire net moyen en équivalent temps plein varie selon les secteurs d'activité : il est de 2.637 euros dans l'industrie, 2.330 euros dans le tertiaire et 2.145 euros dans la construction.

Il est plus élevé dans les secteurs où les cadres, mieux rémunérés que les autres salariés, sont surreprésentés, comme les services financiers (3.578 euros) ou l'information-communication (3.405 euros). Il est en revanche plus faible dans l'hébergement-restauration (1.698 euros), qui concentre une forte population d'employés.

Le salaire net moyen augmente de 0,5% en euros constants dans le tertiaire et l'industrie et pour les ouvriers (+0,5%) mais il ralentit pour les employés (+ 0,1%), diminue de 0,3 % dans la construction, et pour les professions intermédiaires (- 0,3% après) et les cadres (- 0,2%). Le salaire de ces derniers est notamment tiré à la baisse par les jeunes cadres entrant sur le marché du travail, en moyenne moins bien rémunérés que les cadres en cours de carrière.