Electricité : les fournisseurs rivalisent d'imagination pour faire baisser votre consommation

(Crédits photo: © sommart - stock.adobe.com)

Face à l'explosion des coûts de l'énergie, et notamment de l'électricité, les fournisseurs cherchent à inciter leurs clients à réduire leur facture. Zoom sur les coups de pouce de TotalEnergies et d'Engie.

Réduire la température de son logement d'un degré, éteindre les appareils en veille, utiliser à bon escient les heures creuses… de nombreux conseils permettent de réduire sa facture d'énergie. Mais pour inciter leurs clients à franchir le pas, certains fournisseurs d'électricité vont plus loin. C'est le cas de TotalEnergies et d'Engie, qui vont délivrer des bonus financiers à leurs clients les plus économes. Qui pourra en profiter, et de quelle façon ?

Maîtriser sa consommation d'énergie, une nécessité

L'électricité ne fait pas exception à l'envolée générale des prix de l'énergie, au même titre que les carburants ou le gaz. En France, l'impact reste encore aujourd'hui limité sur les particuliers grâce à la mise en place du bouclier tarifaire par le gouvernement, limitant la hausse des tarifs réglementés de vente (TRV) de l'électricité et du gaz à 4 % sur 2022, et à 15 % sur 2023.

Néanmoins, la question de la maîtrise de sa consommation d'énergie reste cruciale, et ce notamment afin d'éviter de saturer le réseau lors des pics de froid à venir. Chez TotalEnergies, un programme d'information a été lancé sous le nom de #TousAuCourant. Il vise à délivrer des conseils utiles pour réduire sa consommation, et fait écho à la campagne de communication organisée par le gouvernement. Baisser le chauffage d'un degré permet ainsi de réaliser environ 7 % d'économie selon les estimations réalisées par le fournisseur d'énergie, et débrancher les appareils en veille 5 %.

Un bonus financier pour les clients de TotalEnergies

Au-delà de conseils pratiques, TotalEnergies a décidé d'inciter ses clients à réduire leur consommation d'électricité grâce à un bonus financier. Le premier coup de pouce est réservé aux clients fidèles de l'enseigne, qui ont au moins un an d'ancienneté. S'ils parviennent à réduire leur consommation d'énergie d'au moins 5 % au cours de l'hiver, ils profiteront d'une remise sur le prix du kWh. Au maximum, l'avantage pourra atteindre 120 euros. Mais pour cela, il faudra toutefois parvenir à réduire sa consommation d'électricité de 20 % par rapport à l'année précédente. "Ce bonus prend le relais des remises précédemment appliquées sur les offres indexées sur le tarif réglementé de vente (TRV)", résume TotalEnergies.

Parallèlement, TotalEnergies lance une nouvelle offre appelée "Heures Eco". Le principe ? Le prix du kWh est réduit de 10,2 % pendant les heures creuses, mais augmenté de 5,4 % pendant les heures pleines. Avec une telle tarification, TotalEnergies espère inciter les foyers à programmer l'utilisation de leurs appareils électriques durant les périodes creuses, pour l'essentiel la nuit, mais parfois également en journée selon les zones.

Des défis journaliers pour les clients d'Engie

Chez Engie, l'idée est proche de celle de TotalEnergies, mais avec des modalités pratiques différentes. L'objectif poursuivi est toujours de réduire la consommation d'électricité des Français, mais cette fois-ci sous la forme de mini-challenges à réussir pour obtenir un bonus financier. Ce fonctionnement permet au fournisseur d'énergie de viser avec précision les périodes durant lesquelles les tensions sur le réseau électrique sont les plus importantes, notamment lors des grands froids.

Ludique, la méthode utilisée par Engie permet à ses clients de cumuler des euros au fur et à mesure qu'ils réussissent les défis donnés. Cette cagnotte sera ensuite "versée au plus tard à la fin de l'hiver" selon les informations recueillies par BFM. Il faut néanmoins disposer d'un compteur Linky, permettant de récupérer les informations nécessaires, et être client depuis plus de 12 mois afin de disposer d'un historique de consommation.