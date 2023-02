L’entreprise française Effy a mis au point un outil d’évaluation du bilan énergétique. Et il est 100 % gratuit.

Effy lance un outil d’évaluation du bilan énergétique-iStock-Richard Villalonundefined

Présentation d’Effy

Frédéric Utzmann, cofondateur d’Effy, a expliqué qu’en 2008, la vieille chaudière de ses parents tombe en panne. Il est à l’époque employé de Saint-Gobain et développe des partenariats, notamment avec des start-ups spécialisées dans la rénovation énergétique. Il décide alors de fonder Effy afin, comme il l’explique, de « relever le défi de la rénovation énergétique en apportant des réponses concrètes et vertueuses ». Son objectif ? Aider les Français à réaliser des économies énergétiques tout en gagnant en confort et en agissant pour la planète. En 2010 est créé Solinergy, un fonds solidaire de lutte contre la précarité énergétique. En 2011, le premier calculateur en ligne (et gratuit) d’aides à la rénovation énergétique voit le jour. En 2012, Effy lance son offre de travaux à un euro. Les années passent et l’entreprise étoffe son offre. Désormais, elle propose un outil d’évaluation du bilan énergétique.

Que faut-il savoir sur l’outil créé par Effy ?

Comment évaluer les performances énergétiques de votre habitation et savoir quels travaux seraient à réaliser ? En utilisant l’outil développé par Effy qui promet un bilan détaillé en cinq minutes seulement. Comment faire ? Il suffit de remplir le formulaire disponible gratuitement en ligne. Diverses informations (il y a une vingtaine de questions) vous sont demandées comme : la superficie de votre bien ; l’année de construction de votre logement ; l’isolation du bien ; le type de chauffage que vous utilisez (chauffage au sol, chauffage au bois…)… Vous obtenez ensuite une estimation de votre étiquette énergie, la liste des points de déperdition énergétique de votre habitation et des suggestions de travaux adaptés aux problématiques présentées par votre bien. Effy donne l’exemple de la pompe à chaleur qui permet jusqu’à 60 % d’économies sur la facture d’énergie. Si vous réalisez vos travaux avec Effy, l’audit énergétique vous est offert. Celui-ci inclut : la visite de votre bien et un diagnostic par un partenaire RGE d’Effy ; une proposition de deux/trois idées de travaux pour arriver à une étiquette A ou B ; une estimation chiffrée des économies que vous pourriez réaliser ; une information sur les aides financières existantes ; des conseils concernant les travaux.

Un outil qui allie simplicité et rapidité d’utilisation

Frédéric Utzmann a indiqué qu’Effy a conçu cet outil afin d’aider un maximum de Français à identifier les problèmes que présente leur logement en matière d’énergie. « Et pour leur permettre de choisir leurs priorités d’action, nous avons intégré des informations comme le coût et la durée moyenne de ces travaux. » Pour Effy, cet outil vient compléter le DPE (ou l’audit énergétique) et s’adresse tout particulièrement à celles et ceux qui hésitent à se lancer dans des travaux pour X raisons (ampleur, coûts…). Cet outil est une solution de plus pour répondre au Plan national de sobriété énergétique, indique Effy qui offre en outre la solution Tiko (thermostats intelligents pour radiateurs électriques) à ses clients en complément de travaux de rénovation énergétique.