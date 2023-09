Éduquer les enfants à l’argent

Ils semblent souvent penser qu’il tombe du ciel ou qu’il pousse dans les arbres. Les enfants peuvent toutefois être éduqués à l’argent.

La différence entre désir et besoin

Pour éduquer un enfant à l’argent, il est important de lui expliquer la différence entre vouloir quelque chose et avoir véritablement besoin de quelque chose. Cela va l’aider à distinguer dépenses utiles et dépenses inutiles. Votre enfant a un peu d’argent dans sa tirelire et souhaite s’acheter une énième petite voiture ? Demandez-lui si celles qu’il ou elle possède ne lui suffisent pas et proposez-lui de garder son argent pour un achat plus réfléchi.

Un concept abstrait, des exemples concrets

Ce n’est pas parce qu’un enfant sait compter qu’il comprend tout à l’argent. Pour l’aider, vous pouvez comparer l’argent à des choses plus concrètes. Vous pouvez par exemple faire une comparaison entre argent et biscuits. Il n’a pas plus faim que cela ? Il peut alors garder des biscuits pour le goûter du lendemain. La notion d’épargne est ainsi présentée de façon concrète. Et pour qu’un enfant se rende compte de ce que telle somme représente, vous pouvez aussi lui dire : ce pull coûte trois BD Garfield (ou autres selon les goûts de votre progéniture) ; ce vélo coûte ce que papa/maman gagne en deux jours de travail… Bien entendu, l’objectif n’est pas de culpabiliser l’enfant mais de le sensibiliser à la valeur de l’argent.

Un compte en banque pour votre enfant

Vous pouvez aussi ouvrir un compte en banque à votre enfant. Dans certains établissements bancaires, on peut avoir une carte de retrait dès 12 ans. Aidez votre enfant à gérer son budget en lui disant combien d’argent il a sur son compte ou encore combien il lui restera après tel ou tel achat.

L’argent de poche vers 10 ans, une bonne idée

Lorsque votre enfant a 10-11 ans, vous pouvez commencer à lui donner de l’argent de poche. Vous pouvez aussi récompenser sa participation à certaines missions comme laver la voiture ou arracher les mauvaises herbes. Mais attention, il est normal qu’un enfant participe à certaines tâches du quotidien (débarrasser la table, ranger sa chambre…). Il est donc important de catégoriser les tâches avec, d’une part, celles qu’il est normal d’accomplir et, d’autre part, celles qui méritent une petite récompense.

Des dons de jouets et autres livres

Pour qu’un enfant comprenne la valeur de l’argent, lui faire participer à de petites actions solidaires est une bonne idée. Lorsque vous faites vos courses, invitez-le à déposer lui-même un sac de provisions aux banques alimentaires en lui expliquant pourquoi vous prenez part à cette action. À la maison, demandez-lui s’il serait d’accord de trier ses jouets/livres pour en donner à des enfants dans le besoin.

Pour plus tard : les emplois saisonniers

Une fois l’âge requis atteint, encouragez votre enfant à trouver un emploi saisonnier dans des campings et autres supermarchés. Pourquoi ? Parce qu’ainsi, il découvrira le monde du travail tout en réalisant que gagner de l’argent demande, effectivement, quelques efforts.