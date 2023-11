EDF satisfait du succès de son option Tempo et des économies d'énergie qu'elle entraîne

L'offre Tempo divise les jours de l'année en trois catégories avec des tarifs propres à chacune. (illustration) (clarke_designs222 / Pixabay)

Le nombre de clients ayant souscrit à l'offre Tempo proposé par EDF a plus que doublé en un an, après qu'elle a été mise en avant via une campagne e promotion. Avec cette option, l'entreprise entendait encourager ses clients à réduire leur consommation électrique les jours auxquels la demande est la plus forte. En contrepartie, les abonnés bénéficient de ristournes toute l'année.

En octobre 2022, EDF avait choisi de mettre en avant son offre Tempo avec des campagnes de promotion. Cette formule permet aux clients d'obtenir des réductions sur le tarif de l'électricité pendant l'année selon ses habitudes de consommation. 5 millions de personnes avaient été ciblées et s'étaient vues proposer Tempo, avait alors précisé à BFM TV Benoît Lamberti, directeur marketing et expérience client de l'entreprise. Un an après, tous n'ont pas souscrit mais le nombre d'abonnés ayant choisi cette option est passé de 200 000 à 500 000, rapporte la chaîne d'information , soit un bond de 150 %.

Tempo existe en fait depuis environ 30 ans. Elle repose sur un système d'heures pleines (6 h - 22 h) et d'heures creuses (22 h - 6 h) et sur une variation du tarif de l’électricité selon trois catégories de jours : les bleus (300 jours), les blancs (43 jours) et les rouges (22 jours). Durant les jours bleus, le client bénéficie d'une réduction de 30 % sur le prix du tarif réglementé d'électricité sur les heures pleines et de 41 % sur les heures creuses. Pendant les jours blancs, il faut compter sur une réduction de 10 % en heures pleines et 24 % la nuit. Pendant les quelques jours rouges, le tarif de réglementé d'électricité est en revanche multiplié par trois en heures pleines.

Une information en amont

Il demeure cependant moins cher pendant la nuit (- 16 %). Les jours rouges sont répartis entre le 1er novembre et le 31 mars, une période d'hiver au cours de laquelle le réseau électrique est davantage sollicité. La couleur d'un jour est indiquée la veille à 11 h. Le client peut en être averti par SMS, mail, via le serveur vocal ou encore en consultant l'application EDF & Moi. Le code couleur s'affiche également sur le compteur Linky. Selon les chiffres d'EDF, l'option Tempo entraîne une réduction de la consommation électrique de près d'un quart lors des journées rouges.