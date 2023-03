Désertification bancaire : cette commune a décidé d’installer son propre distributeur de billets

La commune loue le distributeur de billets à la Brink's. (Peggy_Marco / Pixabay)

Après la fermeture de deux établissements bancaires, il y a plus de deux ans, les habitants de Bessières (Haute-Garonne) ne pouvaient plus retirer d'argent en centre-ville. La commune a alors décidé d'installer un distributeur de billets qu'elle loue à la société Brink's, le transporteur de fonds.

La commune de Bessières, située en Haute-Garonne, a son propre distributeur automatique de billets (DAB). Cela faisait plus de deux ans que les habitants ne pouvaient plus retirer d'argent sur la commune qui est frappée par la désertification bancaire. Une tendance qui touche surtout le monde rural mais pas seulement. Il y a de moins en moins de distributeurs automatiques de billets en France. Leur nombre est passé de 000 en 2010 à 47 000 aujourd'hui, selon les chiffres de la Banque de France relayée par France 3 Occitanie .

Auparavant, à Bessières, il y avait deux établissements bancaires. Mais l'un a fermé et l'autre a été délocalisé, pour être installé en périphérie de la commune. Il n'y avait plus aucun DAB dans le centre-ville qui reste attractif avec une trentaine de commerçants pour 4 200 habitants, et consommateurs potentiels. « Il y avait une vraie demande, une demande insistante ! » , explique Christel Rivière, commerçante et 1ère adjointe au maire de Bessières.

Le DAB loué à la Brink's

Pour faire face à ce manque, la municipalité a donc choisi d’installer son propre appareil, qu'elle loue à la société Brink's, la société de transport de fonds, qui en a la gestion. Le DAB a été installé près de la mairie, dans un bâtiment situé entre l'église et la médiathèque, donc en plein centre-ville. Les habitants n'ont plus à prendre la voiture pour disposer de liquide.

L'appareil était très attendu. Il est notamment convoité le lundi, qui est un jour de marché, mais aussi au moment des festivités quand il y a des vide-greniers, des concerts ou d'autres événements où avoir quelques billets est indispensable.