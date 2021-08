Des PME soutenues par des fonds d'investissement

Une étude de France Invest et Inuo Strategic Impact, qui s'intéresse à l'apport des fonds d'investissements aux PME sur les dix dernières années, démontre une augmentation significative de la croissance et de la performance de ces entreprises. Au sortir de la crise sanitaire, les fonds d'investissement sont plus que jamais impliqués dans la relance économique des entreprises. Décryptage.

Des « success stories » françaises

Une surperformance des ETI

Une valorisation de l'accompagnement

QUID de 2020-2021 ?

L'étude, menée conjointement par l'association d'investisseurs France Invest et le cabinet Inuo Strategic Impact en juin 2021 cible 28 entreprises françaises accompagnées par le private equity entre 2009 et 2019. « Cela se sait peu », commente Chiheb Mahjoub, le président de INUO Strategic Impact, « mais nombre de « success stories » françaises ont été accompagnées dans l'accélération de leur croissance par une succession de fonds de capital-investissement ». L'étude, qui mesure la croissance et les performances de ces entreprises comparées à celles de leurs concurrents, donne également la parole aux dirigeants. Ces derniers expliquent l'apport financier et autre des fonds d'investissements qui ont permis à leurs entreprises de croître au cours de la dernière décennie.Le rapport fait état d'une « surperformance » des entreprises ciblées par rapport aux sociétés familiales concurrentes. Les ETI et les grandes entreprises accompagnées par des fonds d'investissement ont ainsi connu une croissance moyenne plus rapide que leurs concurrents, avec une progression de chiffre d'affaires de 14 % en moyenne par an, contre 8,5 % pour les entreprises concurrentes. Parmi ces entreprises, 75 % d'entre elles ont amélioré leurs marges opérationnelles et l'on estime que 64 % ont une efficacité opérationnelle supérieure à celles de leurs concurrents. Dominique Gaillard, président de France Invest, précise que ces chiffres s'expliquent en partie par le fait que l'apport des fonds d'investissements aux ETI va au-delà de l'aspect financier. Il estime ainsi que les exigences importantes des fonds participent à la croissance des entreprises en leur permettant de se dépasser et donc de réaliser de meilleures performances.L'étude a également permis de recueillir les témoignages de 22 dirigeants qui ont commenté l'amélioration de leurs différents processus. Pour la majeure partie des dirigeants interrogés, les fonds ont permis de renforcer la gouvernance de leur entreprise. Ils ont apporté de nouvelles capacités de financement, de l'expertise financière ainsi qu'une crédibilité accrue. Les dirigeants confirment ainsi les fonds comme accélérateurs de croissance organique et externe et soutien indéniable pour les acquisitions a? l'étranger. Aux cadres dirigeants qui redouteraient la mainmise des fonds d'investissement sur leur activité, l'étude précise enfin que, dans plus de 20 % des entreprises analysées, les familles et les managers actionnaires sont redevenus majoritaires au cours des dix dernières années.Si cette étude se concentre sur la décennie passée, qu'en est-il de l'implication des fonds d'investissement dans les ETI pendant la période de crise actuelle ? D'après Dominique Gaillard, les entreprises accompagnées par des fonds s'en sont globalement « mieux sorties au niveau de leur trésorerie » que leurs concurrents durant la crise. Quant au futur, les fonds se positionnent comme d'inévitables outils de la relance économique via les obligations Relance du gouvernement, disponibles dès cet été.