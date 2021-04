Des distributeurs lancent leurs masques «made in France» à moins de 10 centimes

Carrefour, Leclerc et Intermarché vont commercialiser leurs masques français autour de 5 euros la boîte de 50.

Des masques, oui, mais Français s'il vous plaît ! Les deux distributeurs Carrefour et Leclerc ont annoncé ce mercredi qu'ils allaient commercialiser des masques made in France sous leur marque propre. Carrefour a déjà commencé à les vendre dans ses hypermarchés et supermarchés, et Leclerc devrait les mettre en rayon début mai.

À ce jour, la majorité des masques est importée de Chine, et le made in France devrait donc aider ces distributeurs à se sortir de cette dépendance à Pékin. «Cette production made in France nous permettra d'être plus réactifs en cas d'évolution de la demande mais également, à l'heure où beaucoup de masques sont produits en Chine, d'éviter les aléas liés à des changements géopolitiques» explique le groupe Carrefour au Figaro.

Prix compétitifs

Carrefour propose ainsi sa boîte de 50 masques à usage unique au prix de 4,90 euros. Ceux-ci sont produits à Lieusaint en Île-de-France et le produit est décliné en trois tailles : adultes, enfants et intermédiaires pour les visages fins et les adolescents. Chez Leclerc, les 50 masques seront un peu moins chers, au prix de 4,85 euros. «Nos masques sont fabriqués en Normandie par le groupe Lemoine, explique-t-on du côté de Leclerc. Ils sont produits en quantité importante, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle et de proposer un prix compétitif.» En plus de la fabrication, les composants des masques sont eux aussi de fournisseurs français : le meltblown (matière filtrante) est fabriqué en Haute-Savoie, les voiles extérieurs dans le Haut-Rhin, les élastiques dans le Nord et la barrette nasale dans le département de l'Isère.

Le prix proposé par ces distributeurs est relativement compétitif sur le marché. En effet, une étude réalisée par a3distrib estimait à 6,56 euros le prix moyen d'une boîte de 50 masques début avril. D'ici le début de l'été, Intermarché devrait également commercialiser ses masques «made in France», selon Le Parisien.