Depuis le 1er novembre 2021, les bureaux tabac ont la possibilité de s'équiper de DAB - Distributeur automatique de billets. Une façon supplémentaire de diversifier l'activité des buralistes en offrant à leurs clients un nouveau service de proximité.

Des bureaux de tabac équipés de DAB / iStock-kbwills

Retirer des espèces dans un bureau de tabac, c'est désormais possible

Lutter contre la baisse d'activité des buralistes et contre le manque de DAB

La transformation des bureaux de tabac est en cours depuis plusieurs années à présent, les buralistes étant en recherche de relai de croissance sur fond de baisse générale de ventes de cigarettes. Aussi, après avoir intégré des services tels que les paiements de proximité au Trésor Public (amendes ou impôts), c'est au tour des DAB de faire leur apparition dans ces commerces. Depuis le 1er novembre, les buralistes qui le souhaitent ont en effet la possibilité de faire installer un distributeur de billets dans leur bureau de tabac. Cette nouvelle possibilité est le résultat d'un partenariat noué fin octobre entre la société Loomis, connue pour son activité de transport de fonds, et la Confédération des buralistes. En plus de l'installation du DAB, Loomis se charge par ailleurs d'en assurer la maintenance, l'approvisionnement et le monitoring. Dans le détail, les buralistes auront accès à un DAB installé en marque blanche, c'est--à-dire sans que le nom de Loomis apparaisse. Mieux encore, ces DAB bénéficieront à terme d'un habillage graphique mettant en valeur la marque du buraliste, son nom commercial. Pour le président de la Confédération nationale des buralistes, Philippe Coy, "La transformation de la profession est un atout pour la revitalisation et la dynamique économique et sociale des territoires. Le retrait d’espèces fait partie des services indispensables, que le réseau peut porter en s’appuyant sur ses valeurs de lien social et de proximité. Ce partenariat avec Loomis démontre le rôle d’utilité locale que nous portons au quotidien pour répondre aux besoins des français."Avec des ventes de cigarettes qui ne sont plus au même niveau qu'il y a quelques années, les buralistes cherchent à se diversifier afin de bénéficier de relais de croissance supplémentaires. L'installation d'un DAB au sein de leur point de vente leur permet ainsi de proposer un nouveau service de proximité à leur clientèle. Pour Loomis, l'opération représente une opportunité d'étendre un peu plus son réseau de distributeurs de billets sur le territoire. Et à plus forte raison là où le besoin sans fait le plus sentir, car en dehors des grandes agglomérations, les DAB commencent sérieusement à manquer à l'appel dans de plus en plus de communes françaises. Leur nombre est d'ailleurs en baisse régulière, année après année. Michel Tresch, Président de Loomis France indique à cet égard que "Cette initiative majeure est une nouvelle illustration de l’engagement de Loomis pour soutenir le dynamisme économique des territoires grâce à l’accès aux espèces. En France, plus de la moitié des paiements sont fait en cash et la disponibilité des distributeurs doit rester un service de proximité, en particulier dans les villages et les zones rurales."