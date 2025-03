Des astuces simples pour épargner au quotidien sans se priver / iStock.com - AaronAmat

Côté courses alimentaires...

Se nourrir est une nécessité, mais pas à n’importe quel prix ! Scruter les promotions, acheter en vrac, comparer les prix au kilo (ou au litre), opter pour les marques de distributeurs sont autant de petites actions qui permettent de faire de vraies économies, sans sacrifier la qualité des produits. Par ailleurs les applis de couponing (coupons de réductions imprimables ou stockés sur le smartphone, et utilisables en magasin) et de cashback (rétrocession d’un pourcentage des sommes dépensées auprès de certains commerces partenaires) se multiplient. Ludiques et aisés à utiliser, ces outils digitaux permettent d’économiser et de thésauriser.

Côté services...

Au sein de notre société, l’abonnement est roi. Internet, téléphone, TV, musique, journaux, magazines, jeux, salle de sport... Jamais il ne nous a été autant demandé de nous engager sur la durée ! La démarche marketing est efficace, car elle nous incite à maintenir - par négligence, ou parce que nous les imaginons, souvent à tort impossible à résilier - des abonnements devenus inutiles. Se livrer à une analyse des vrais besoins et faire le ménage peut être vraiment fructueux. Il est aussi possible, dans certains cas, de partager des abonnements (ex : plateformes de streaming) avec d’autres utilisateurs, moyennant un petit surcoût fixe. Le collaboratif prend alors tout son sens...

Côté transports...

La mobilité est aussi un centre de coût souvent important. Pourtant, là encore, des solutions existent. Les transports en commun, le vélo ou la marche constituent des alternatives aussi économiques qu’écologiques à la voiture. Si le recours au véhicule est incontournable, le covoiturage permet d’amortir les couts, tout en créant du lien social. Pour ce qui est de l’aérien, les comparateurs en ligne sont pléthore et n’ont plus à faire leurs preuves !

Côté eau et électricité...

Les dépenses énergétiques ne cessent de plomber le budget des ménages. Mais là encore, ce n’est pas une fatalité... Quelques petits réflexes de bon sens sont synonymes de réelles économies : éteindre la lumière en quittant une pièce, choisir les heures creuses pour utiliser l’électro-ménager, équiper les robinets et douches de réducteurs de débit, privilégier les ampoules basse consommation, etc. Enfin, entreprendre des travaux pour mieux isoler son logement est une démarche qui a le vent en poupe. Promues et soutenues par les pouvoirs publics, ces transformations vertueuses assurent aussi plus de confort... et d’économies d’énergie.