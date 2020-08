Derrière des colis de graines non commandés, la technique du brushing

Depuis le mois de juillet, de nombreux Américains, Canadiens et Français ont reçu des colis non sollicités en provenance d'Asie ne contenant que des graines.

Cet été, plusieurs mystérieux colis ont été livrés chez des personnes ne les ayant jamais commandés. Ces colis, dont la plupart proviennent de Chine, ne contiennent que... des graines. «Ces semences d'origine inconnue peuvent être vectrices de maladies non présentes sur le territoire français ou s'avérer être des plantes invasives», alerte le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation dans un communiqué publié fin août. Contacté par le Figaro, le ministère ne recense pour l'instant qu'une trentaine de cas au niveau national.

Le ministère demande alors aux personnes ayant reçu l'un de ces colis de transmettre des photos des bordereaux d'envoi des emballages et des sachets contenant les graines à la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère à des fins d'investigation à l'adresse bnevp.dgal@agriculture.gouv.fr. Le ministère indique qu'il ne faut «surtout pas les semer», et invite les individus concernés à les placer dans un sac plastique et de jeter ce sac hermétiquement clos dans une poubelle d'ordures ménagères, afin que les semences soient détruites. Il est par ailleurs recommandé de se laver les mains et de désinfecter tout objet en cas de contact avec les semences.

«Dans un premier temps, nous tentons de dresser le bilan des envois de semences», détaille le ministère auprès du Figaro, ajoutant que «les clichés photographiques permettent par ailleurs de déterminer les espèces concernées.» «Dans un second temps, nous tenterons d'identifier les opérateurs à l'origine des envois afin d'agir auprès des autorités sanitaires des pays concernés», poursuit-il, précisant que les envois «proviennent essentiellement d'Asie (Chine, Thaïlande Taïwan).»

Outre Atlantique, des cas similaires ont été observés depuis le mois de juillet : les 50 États américains ont été concernés, et plus de 750 Canadiens ont également reçu des colis non sollicités. Si Les États-Unis comme le Canada demandent aussi à leurs citoyens de ne pas semer les graines inconnues, les premières investigations révèlent finalement peu de risques sanitaires. Le ministère de l'agriculture américain (USDA) est parvenu à identifier 14 espèces de plantes, dont des semences de roses, de chou, de moutarde ou encore de lavande. De même, l'agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a relevé des graines de tomate, de fraise et de plusieurs mauvaises herbes communes. «Nous allons analyser les informations reçues et avoir des échanges avec la Commission européenne et d'autres pays connaissant le même phénomène», assure le ministère français.

Une question se pose. Pourquoi envoyer des graines à des personnes qui n'en ont pas commandé ? Pour l'USDA, ce n'est autre que la «technique du brushing», dite «brushing scam» en anglais. Cette pratique a pour objectif de booster ses ventes en émettant de faux avis positifs sur les plateformes d'e-commerce. Sur de nombreuses plateformes, la publication d'un avis n'est possible qu'à la bonne réception d'un colis. Les vendeurs créent donc un faux compte. Ce faux compte passe une «vraie» commande à livrer à l'adresse d'un particulier, qui, lui, n'a rien demandé. Le vendeur lui envoie un colis contenant des produits de faible valeur, ici, des semences. Pour que les colis passent sans encombre les frontières, la plupart sont déclarés comme des jouets ou des bijoux, rapporte l'ACIA. Le vendeur utilise ensuite le faux compte créé pour confirmer la réception du colis et écrire un faux avis positif. Plus la boutique du vendeur à de bonnes notes, plus elle sera mise en avant sur les plateformes d'e-commerce, ce qui augmentera ses ventes.

Quant aux destinataires de ces colis, il s'agirait de personnes qui ont récemment commandé un ou plusieurs articles en ligne, pour l'USDA. «Il s'agit apparemment de cadeaux, expédiés dans un but commercial, suite à une commande effectuée via internet», confirme le ministère français. Toutefois, le gouvernement français envisage toutes les options pour expliquer ces envois non sollicités. Interrogé sur la «technique du brushing» qui pourrait être derrière cette pratique, il répond qu'il ne peut «rien affirmer pour le moment.»