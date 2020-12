Dépanner ou rénover, à qui s'adresser ?

Découvrez notre sélection de bonnes adresses pour dépanner ou rénover en évitant les arnaques. Panne d'électricité, fuite d'eau ou évier bouché : les Français cloîtrés à la maison en télétravail se retrouvent en première ligne pour faire face aux imprévus du quotidien. Les plus vaillants mettent leur temps à profit pour se lancer dans de petits ou vastes projets de rénovation. Voici quelques adresses utiles pour dépanner ou débuter son projet de rénovation en toute sérénité.

Les services de dépannage des grandes enseignes

Bob ! Dépannage

Mes dépanneurs

Renovation man

Certaines grandes enseignes de bricolage offrent des services de dépannage sur place ou à distance, selon les besoins. Les professionnels de Leroy Merlin se déplacent dans toute la France, avec ou sans rendez-vous, pour effectuer des dépannages ponctuels. Il suffit de saisir le code postal de l'adresse concernée et de suivre les étapes sur le site internet de l'enseigne. L'enseigne Bricorama dispose quant à elle d'un centre d'appels d'aide à distance, ouvert 7 jours/7 pour faire face aux imprévus (fuite d'eau, coupure de courant, fenêtre cassée, etc.). Si le problème n'est pas réparable à distance, le centre d'appel oriente ses clients vers un service de dépannage recommandé par l'enseigne.La start-up Bob! Dépannage regroupe 500 « dépanneurs » spécialisés dans différents services : plomberie, électricité, chauffage, électroménager et serrurerie. L'entreprise, initialement créée pour lutter contre l'arnaque du dépannage à domicile, propose un service rapide, qualitatif et à un tarif compétitif pour parer aux urgences. La plateforme permet d'obtenir rapidement un diagnostic et un premier devis en ligne.Le site Mes dépanneurs propose de mettre en relation des particuliers ou des entreprises en difficulté avec des professionnels du dépannage à domicile. Les artisans sélectionnés sont triés sur le volet pour la qualité de leurs services et leur disponibilité. La plateforme prend en considération la géolocalisation du prestataire et sa disponibilité pour assurer un service rapide. Petit plus : le répertoire de professionnels est soumis à évaluation des utilisateurs : chaque intervention donne lieu à un retour d'expérience client et permet d'écarter les partenaires dont la prestation ne serait pas à la hauteur.Renovation Man est une plateforme qui met en relation les particuliers qui souhaitent se lancer dans des travaux, et des spécialistes en rénovation. Les conseillers travaux de la plateforme évaluent les projets pour offrir un accompagnement personnalisé, de la première soumission à la livraison du chantier. La plateforme dispose d'un réseau d'experts sur le terrain. Ils sélectionnent les artisans partenaires qui interviendront sur le chantier. Les experts se déplacent ponctuellement pour assurer le suivi du chantier et garantir la qualité des travaux.