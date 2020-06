Décathlon se lance dans la location de vélos

Le géant de l'équipement sportif lance une offre de location de vélos sans engagement. Décathlon lance une formule de location de vélos sans engagement. L'expérience, baptisée « Décathlon Rent », se déploiera courant juin dans 12 magasins Décathlon lyonnais et parisiens avant une potentielle expansion. Un dispositif « à fond la forme » pour promouvoir les déplacements à vélo dans les zones urbaines. Décryptage.

iStock-Beata Haliw

L'offre Décathlon Rent

Les étapes préliminaires de la phase de test

Un déploiement progressif

Un nouvel acteur de la mobilité urbaine

Décathlon Rent se présente comme un service de location de vélos sans engagement et sur longue durée. Via la plateforme en ligne spécifique au dispositif, les usagers abonnés pourront ainsi louer cinq modèles différents de vélo proposés à des tarifs attractifs, compris entre 15 € et 75 € par mois. L'abonnement inclut la location du vélo ainsi qu'un service « clé en main » comprenant un antivol, une assurance contre le vol, la casse et un entretien régulier. Contrairement aux locations de vélo en libre-service déjà bien implantés dans plusieurs grandes villes, Décathlon Rent offre la possibilité de conserver le vélo sur des durées longues et de le ranger dans une cour d'immeuble ou un espace privé.Pour participer à la phase de test de l'initiative Decathlon Rent, il suffit de s'inscrire sur la plateforme : https://location.decathlon.fr/velo/. Décathlon précise qu'au début de la phase de test, les personnes enregistrées recevront un email avec des identifiants leur permettant de se connecter à la plateforme. Elles pourront sélectionner le vélo de leur choix et le magasin Décathlon participant. Une fois la commande validée et traitée, les clients recevront une notification leur indiquant qu'ils peuvent retirer leur vélo en magasin et débuter leur expérience.La date de lancement et le calendrier de déploiement de Décathlon Rent n'ont pas encore été précisés par l'enseigne. Il est cependant établi que Décathlon Rent sera limité à un parc de quelques centaines de vélos dispersés dans les magasins des agglomérations de Paris et de Lyon.Avec cette nouvelle plateforme, Décathlon cherche à développer son offre de location de cycles. L'enseigne proposait déjà des formules de location en magasin sur 12 à 48 mois. A l'instar de ces formules, Décathlon Rent a pour objectif de promouvoir la pratique du vélo auprès d'une clientèle réticente à l'achat. Notons que les Français qui ont fait l'acquisition d'un vélo neuf l'année dernière ont déboursé 566 euros en moyenne pour un vélo de ville ou un VTT et 1749 euros en moyenne pour un vélo électrique. Si cette initiative s'avère concluante, elle concrétisera l'implantation de Décathlon en tant que fournisseur de service de mobilité urbaine et périurbaine.