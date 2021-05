Dans la baie de Cannes, un écran géant flottant remplace les avions publicitaires

Ce bateau diffuse des messages publicitaires, visibles depuis les plages. Plusieurs mairies voient cette initiative d'un mauvais œil.

Il a sorti le grand écran et s'est glissé sous le vent. Un bateau surmonté d'un écran géant a fait son apparition dans la baie de Cannes pendant le week-end de la Pentecôte. Propulsée à 5km/h, l'embarcation diffuse des messages publicitaires à destination des mirettes de ceux qui s'offrent un moment de détente sur la plage.

Remplacer les avions publicitaires

Début avril, l'Assemblée nationale a voté, dans le cadre de la loi pour le climat, l'interdiction des bannières publicitaires attachées à la queue des petits avions à hélice - selon l'image d'Épinal - à compter du 1er janvier 2022. Trois Azuréens ont flairé le filon et ont lancé cette initiative fructueuse : un bateau, propulsé par deux petits moteurs, surmonté d'un écran de quatre mètres sur huit. «Pour diffuser un spot pendant un mois, on part sur une base de 3000 euros, confie Jean-Pierre Névoret, le président de Boatcom, l'entreprise qui construit ce bateau. Chaque publicité est passée environ 80 fois par jour. On a déjà petite trentaine de clients et chaque pub passe une fois toutes les dix minutes.»

Cette nouvelle affaire n'a pas emporté l'enthousiasme général. Sur les réseaux sociaux, c'est un flot de réactions négatives, le procès en «pollution visuelle» revenant fréquemment. «On parle beaucoup de pollution visuelle, mais ce bateau est toujours en mouvement», se défend Jean-Pierre Névoret. L'entreprise joue sur la corde verte. Le dirigeant assure que la propulsion du bateau, à base de petits moteurs de zodiac, est moins polluante que celle des jets skis qui pullulent dans la baie, et souligne par ailleurs qu'un filet est déployé sous le bateau pour ramasser les déchets plastiques pendant l'activité de va-et-vient.

Des mairies réticentes

Plusieurs mairies du littoral voient aussi l'embarcation d'un mauvais œil. «Cela ne correspond pas à ce qu'on souhaite faire avec nos stations balnéaires, explique Vincent Morisse, le maire de Sainte-Maxime. Et puis, si on accepte un bateau, on peut être sûrs qu'il y en aura cinq l'année prochaine.» La mairie de Cannes a fait savoir à France 3 Régions qu'elle avait «un avis très défavorable» sur cette initiative lors d'une consultation de la préfecture. Car les mairies n'ont pas à ce jour le pouvoir d'interdire le bateau publicitaire. Et l'appel à l'aide de l'État, la préfecture maritime de Toulon en l'espèce, n'a pas permis d'obtenir une interdiction non plus. «On est dans un vide juridique, il ne faut pas d'autorisation», constate Jean-Pierre Névoret. «L'activité de publicité en mer repose sur un corpus législatif aujourd'hui insuffisant», a été forcée de reconnaître la préfecture dans un courrier adressé à l'intéressé en février, alors qu'elle souhaitait soumettre cette activité à un régime d'autorisation. La préfecture promet de remédier à ce problème, qu'elle a soumis aux ministères de la Mer et de la Transition écologique et solidaire.

En cas de coup dur, l'entreprise pourrait miser sur d'autres activités. À partir du 27 juin, le bateau troquera ponctuellement ses encarts publicitaires pour une fonction pédagogique. Un partenariat signé avec la mairie de Fréjus prévoit en effet cinq diffusions de films destinés à faire découvrir au grand public le monde marin et sa biodiversité, dans le port de la ville. «On diffuse des publicités mais aussi des messages d'urgence, des problèmes rencontrés sur la plage, explique Jean-Pierre Névoret. On va même participer à un clip de rap.»