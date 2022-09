Cryptomonnaie : bien débuter en réduisant les risques

Des promesses de plus-values rapides, mais aussi des risques (@ shutterstock)

Le bitcoin et les devises numériques sont-ils toujours l'eldorado des investisseurs ? Derrière la promesse de plus-values rapides, les pièges et les désillusions guettent.

Les jeunes investisseurs ne jurent que par les cryptomonnaies – un tiers des 18-25 ans détiennent ou ont détenu de telles devises, selon un sondage réalisé cette année par l’agence Heaven.

Le bitcoin offre, il est vrai, la perspective de gains rapides et spectaculaires. Un euro investi en janvier 2016, en valait 8 trois ans plus tard, 16 début 2020 et 140 le 12 novembre 2021, quand le Bitcoin a atteint son cours record (56.000 euros) !

Une hausse spectaculaire, certes, mais qui ne saurait masquer le caractère risqué des cryptos. Entre le pic de novembre 2021 et les premiers jours du mois de septembre de cette année, la valeur du bitcoin et de la plupart des devises numériques a ainsi été divisée par trois.

Alors, faut-il placer une partie de ses économies dans les cryptos ? Certainement si l’on prend le temps d’étudier les particularités et les mécanismes de ces actifs du XXIe siècle.

Les crytomonnaies, c’est quoi au juste ?

À l’image du bitcoin, il s’agit de devises virtuelles et immatérielles. Ici, pas de billets ni de pièces, mais des certificats numériques générés par un système complexe de validation, la blockchain.

Celle-ci agit comme un grand livre de comptes où sont notées les opérations, qu’il s’agisse de l’émission des unités de valeur ou des échanges, afin de garantir la sécurité et l’authenticité des transactions.

