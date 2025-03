Crise de l'immobilier : la galère sans fin des locataires

Les mois passent et la conjoncture locative reste sous très forte tension. « Trente demandes pour une seule annonce, c'est trois fois plus qu'il y a deux ans ! » déplore Arnaud Hacquart, président d'Imodirect. Et le phénomène n'est plus seulement parisien.

« D'Aix-en-Provence à Bordeaux ou Toulouse, en passant par Lyon, le nombre de requêtes pour un bien à louer dépasse l'actuel niveau de candidatures dans la capitale », précise Alexis Alban, président de Lodgis. Dans le même temps, les valeurs locatives des biens meublés ont gagné 1,8 % l'an dernier. »

Pour mémoire, les deux tiers des biens loués en France en cette période concernaient des petites surfaces allant de la chambre au 2-pièces. Pour les candidats, trouver un logement à louer relève d'un parcours du combattant particulièrement chronophage.

« Il faut assurer une veille permanente, appeler dès la publication de l'annonce et visiter le nid convoité dès que possible, souvent avec d'autres candidats. C'est la seule solution pour pouvoir déposer son dossier, qui sera mis en concurrence avec de nombreux autres », raconte Guillaume F., doctorant, en quête depuis six mois d'un 2-pièces à Paris.

Mais, selon certains observateurs, le marché locatif retrouverait progressivement un peu d'oxygène, davantage de locataires, dans les murs depuis quelque temps, donnant leur congé pour effectuer un premier achat