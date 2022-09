Crise de l'énergie. Les Français qui se chauffent au bois vont recevoir une aide

La Première ministre Élisabeth Borne a confirmé l'information, qui a dû rassurer de nombreux habitants. (Illustration) (webandi / Pixabay)

Élisabeth Borne a confirmé lundi 26 septembre 2022 que les ménages se chauffant au bois seraient aidés, dans un contexte d'inflation et de hausse des prix de l’énergie. L'aide financière pourrait atteindre 200 euros dans certains cas. Un coup de pouce est déjà prévu pour les foyers se chauffant au fioul.

La hausse des prix de l’énergie inquiète les ménages français à l'approche de l'hiver. La Première ministre a tenu à se montrer rassurante mi-septembre en assurant, lors d'une conférence de presse, que certains prix ou hausses resteraient plafonnés. Élisabeth Borne avait également évoqué une aide pour les foyers se chauffant au fioul et au bois, deux énergies dont les prix ne sont pas encadrés. Elle a confirmé l'information lundi 26 septembre sur BFMTV .

Une hausse des prix à expliquer

« On a mis en place dans les textes votés cet été une aide pour ceux qui se chauffent au fioul et je confirme qu’on mettra en place une aide pour ceux qui se chauffent au bois , a déclaré la Première ministre. Personne ne comprendrait qu’on aide ceux qui consomment des énergies fossiles et pas ceux qui se chauffent au bois. »

Le prix du bois a augmenté de 20 % depuis juin dernier à cause d'une demande en forte hausse. « On peut quand même s’interroger et on va regarder attentivement pourquoi le bois a un coût qui explose , a ajouté Élisabeth Borne ce lundi. On a des forêts en France donc ça sera aussi intéressant de regarder si certains ne profitent pas de la crise pour augmenter les prix. »

Plusieurs aides déjà disponibles

Plusieurs dispositifs d’aides existent déjà pour venir en aide aux propriétaires et habitants en matière énergétiques. MaPrimeRénov', destinée aux propriétaires et copropriétaires, permet par exemple de financer certains travaux de rénovation énergétique. Depuis le 15 avril dernier et jusqu'au 31 décembre, cette prime a été majorée de 1 000 euros.

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) existent également et peuvent aider à financer certains travaux. Enfin, les ménages peuvent bénéficier d’un taux de TVA réduit lors de l’installation de certains appareils, s’ils font appel à un professionnel RGE, reconnu garant de l’environnement.