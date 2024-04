Crédits immobiliers : les taux baissent enfin, les banques desserrent l'étreinte sur les conditions de prêts

Après 18 mois de flambée, les taux immobiliers se sont stabilisés avant d'entamer leur baisse en ce début d'année 2024. Ces signaux de détente sont confirmés par la BCE, qui rapporte un "assouplissement modéré" des critères d'octroi de crédits.

( AFP / FRED TANNEAU )

Du mieux pour la pierre en 2024? Le taux moyen des crédits immobiliers, hors frais et assurances, a baissé en février pour la première fois en deux ans, à 4,11%, selon des données publiées lundi 8 avril par la Banque de France Pour la première fois depuis début 2022, le taux d'intérêt moyen, hors frais et assurances, des nouveaux crédits à l'habitat (hors renégociations) est en repli de 6 points de base (4,11% après 4,17%).

Le montant des nouveaux crédits à l'habitat, hors renégociations, est en léger recul en février, à 7,3 milliards d'euros hors renégociations, contre 7,6 milliards d'euros au cours du mois précédent. Le montant a été divisé par trois depuis le pic du printemps 2022, à plus de 22 milliards d'euros.

Les conditions de prêts s'assouplissent pour la première fois depuis 2021

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu veut relancer un marché de l'immobilier en chute libre: les ventes ont en effet baissé de 22% en 2023, selon la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim). Ce but est partagé par la Banque de France mais ils divergent sur les moyens d'y parvenir. Christophe Béchu souhaite relancer les prêts remboursables à l'échéance, qui dissocient le paiement des intérêts et le remboursement du capital et sont très peu commercialisés aujourd'hui par les établissements bancaires en France. La Banque de France table plutôt sur la stabilisation voire la baisse des prix.

Dans le même temps ou presque, la BCE a indiqué que les banques de la zone euro ont assoupli leurs conditions d'octroi de prêts immobiliers au premier trimestre, une première depuis 2021. "Pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2021, les banques ont rapporté un assouplissement modéré de leurs critères d'octroi de crédits pour l'achat d'un logement", a indiqué la BCE dans un rapport publié mardi 9 avril.

Le pourcentage net des banques ayant desserré leurs critères s'élève à 6%, contre 2% qui les avaient resserré au dernier trimestre 2023 selon cette étude basée sur un questionnaire adressé à 157 établissements. Une meilleure "tolérance au risque des banques a contribué à cet assouplissement" dans l'immobilier, estime la BCE. Pour les prêts aux entreprises, les conditions d'octroi du crédit ont connu un nouveau durcissement. Ce dernier est toutefois "léger" et beaucoup moins important que ce qui était anticipé par les banques lors du dernier rapport, selon la BCE.