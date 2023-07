Crédit : les incidents de remboursement, témoins de la précarité financière des ménages français

Le nombre d'incidents de remboursement enregistrés en France témoigne de la fragilité financière des ménages. (Illustration : Anaterate / Pixabay) (Anaterate / Pixabay)

Selon le dernier Baromètre de l'inclusion financière de la Banque de France, le nombre d'incidents de remboursement des crédits aux particuliers reste supérieur en juin aux niveaux observés avant la pandémie. Un constat révélateur des difficultés rencontrées par les Français pour faire face à l'inflation.

Le fichier des incidents de remboursement (FICP) a enregistré 72 711 inscriptions en juin dernier, selon le dernier Baromètre de l'inclusion financière de la Banque de France. Si ce nombre est en légère baisse par rapport au mois de mai, il reste pour le second mois d'affilée supérieur aux niveaux observés avant la crise du Covid-19, rapportent Les Échos .

Or ce constat est révélateur de difficultés financières. Celles que rencontre une partie des ménages français pour faire face à l'inflation et à leurs dettes. En 2021 et 2022, la stratégie gouvernementale du « quoi qu'il en coûte » avait considérablement diminué le nombre de ces inscriptions au FICP (environ 50 000 en juin 2021). Mais depuis deux mois, ces chiffres ont explosé.

10 873 dossiers de surendettement

Et pour cause : selon la fédération Crésus, qui aide les ménages en difficulté financière, le non-paiement des charges courantes a fortement augmenté chez les personnes accompagnées. « On voit les effets de la hausse du coût de la vie. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pourtant pas de crédit à payer, ni d'accident de la vie » , a déclaré une juriste de la fédération.

D'après le FICP, 10 873 dossiers de surendettement ont également été enregistrés par ses soins en juin 2023. Soit une légère hausse par rapport au moins de mai, même si ce nombre reste pour sa part inférieur au niveau pré-pandémie. Une différence qui pourrait s'expliquer, selon Les Échos , par une méconnaissance du dispositif de surendettement qui « est pourtant une procédure très protectrice », assure la représentante de Crésus. D'après la Banque de France, les femmes isolées à la tête d'une famille monoparentale sont particulièrement touchées par ces problématiques de surendettement.